Eventi a Rimini e dintorni: ecco cosa fare da mercoledì 7 a domenica 11 luglio

Una settimana all’insegna della cultura con Antico / Presente. Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli dove l’antico viene filtrato dalla sensibilità dei contemporanei. Nell'edizione che celebra i 2000 anni dalla realizzazione del ponte di Tiberio, il Festival apre il calendario di eventi con tre eccellenze italiane che hanno fatto della cura del passato per trasmetterlo al futuro la loro missione: Antonella Gigli, Paolo Giulierini e Christian Greco. Tre direttori, tre grandi musei e collezioni a confronto. La settimana si chiude sabato 10 luglio con una Lectio magistralis di Roberto Vecchioni dal titolo ‘Sul Ponte’. Come sempre non mancherà l’attenzione ai bambini e ai ragazzi che in Piccolo Mondo Antico Festival trovano la possibilità di poter vivere esperienze proiettate nella storia più antica.



Da non perdere anche l’opportunità di ammirare a confronto le opere dedicate a San Giuseppe di Guercino e Guido Reni, in mostra al Tempio Malatestiano, dove, venerdì 9 luglio alle ore 21.00 è prevista una conversazione tenuta da Massimo Pulini sul dipinto raffigurante San Giuseppe con mandorlo fiorito del Guercino, mentre nell'ambito della rassegna Unicum. Racconti, al Museo viene presentata la seconda delle opere in mostra, il dipinto ‘Ritratto del Tassoni’ di Simone Cantarini. Nel Foyer del Teatro Galli apre invece questa settimana al pubblico una mostra particolare dedicata al grande maestro del cinema, ‘Omaggio a Fellini’, nell’ambito del progetto artistico del Gruppo Hera ‘SCART, il lato bello e utile del rifiuto’. Non mancheranno come di consueto gli appuntamenti con la musica al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini e con il cinema all’Arena Lido. Appuntamento a Rimini anche per Santarcangelo Festival, manifestazione che festeggia la sua 50a edizione e che a Rimini prevede una performance liberamente ispirata al film di Federico Fellini del 1986, ‘Ginger e Fred’ in sala Pamphili e una mostra fotografica a cura di Uliano Lucas alla Galleria dell’Immagine.



Per chi vuole trascorrere piacevoli serate in centro storico il mercoledì e il venerdì i musei comunali sono aperti al pubblico anche la sera, dalle ore 21. Il mercoledì sono aperti anche i negozi con l’ormai tradizionale iniziativa Rimini Shopping Night e da mercoledì 7 luglio parte anche il mercatino dei bambini, mentre il venerdì in piazza Tre Martiri si svolge il Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico.



Venerdì 9 prende il via anche Sport Dance, il più grande evento di danza sportiva al mondo, con performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani.



Focus sul FESTIVAL DEL MONDO ANTICO

7 – 25 luglio

Rimini, centro storico

Antico / Presente. Festival del Mondo Antico

‘Attraversare i ponti’

La rassegna di conferenze, incontri e spettacoli, che giunge nel 2021 alla XXIII edizione, ha come focus il ponte di Tiberio, in occasione delle celebrazioni per i duemila anni dalla sua costruzione (tra il 14 e il 21 d.C.). Gli eventi sono proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi distribuiti nel mese di luglio, e non solo, e ambientati all’aperto. Le iniziative serali partiranno dal 7 luglio e saranno ospitate nel giardino Lapidario del Museo della Città e nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, dove si svolgeranno anche due proposte del programma Tiberio 2000 che si articoleranno in incontri spettacolo, live, paesaggi sonori e narrativa digitale e organizzati in collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Tra gli appuntamenti della settimana:

Mercoledì 7 luglio

ore 18:30 incontro con l'autore Cristina Simonelli - Presentazione del volume "Eva, la prima donna" - Museo della Città, Giardino Lapidario

ore 21:30: ‘Storie che vengono da lontano’ Prestigiosi musei italiani raccontati dai loro direttori con Antonella Gigli, Paolo Giulierini Christian Greco. Introduce e modera Brunella Torresin. – Piazza sull’acqua, Ponte di Tiberio

Giovedì 8 luglio

ore 17:30 Laboratorio di mosaico per bambini - Museo della Città

ore 18:30 incontro con l'autore Michele Dantini - Presentazione del volume "Sulla delicatezza"- Museo della Città Giardino Lapidario

ore 20:30 Spettacolo di teatro di strada con tante bolle di sapone e un clown eccentrico e sognatore, per ragazzi di tutte le età A cura di Compagnia Gambe in spalla - Giardino del Museo della Città.

Venerdì 9 luglio

ore 18:00, Nei panni del... legionario. A cura dell'Associazione Culturale Legio XIII Gemina-Rubico - Piazza sull'Acqua invaso Ponte di Tiberio

ore 21:30 Un ponte tra le generazioni. Lia Celi dialoga con Enrico Galiano presentando Felici contro il mondo - Piazza sull'Acqua Ponte di Tiberio

Sabato 10 luglio

ore 21:30 Roberto Vecchioni: ‘Sul Ponte’ Lectio magistralis’ - Piazza sull'Acqua Ponte di Tiberio

Info: www.antico.comune.rimini.it Prenotazioni su www.ticketlandia.com



GLI APPUNTAMENTI CONTINUANO tutti i mercoledì fino al 25 agosto 2021



Rimini , centro storico

Rimini Shopping Night

Serate in centro storico con negozi aperti fino alle 23.

In estate il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte negli orari serali con iniziative speciali, tra aperitivi e intrattenimento. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali. Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate. Info: www.facebook.com/riminishoppingnight

tutti i mercoledì d'estate fino all'8 settembre 2021

Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro

Ritratti d'autore

Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini

L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.

Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei, Luciana Martelli, Walter Petroncini.

Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.

Orario: dalle 21.30 alle 23.30



8 Luglio 2021

Darsena di Rimini

Arena Lido - Cinema

100% lupo

Regia Alex Stadermann, Durata 85 min, Anno 2020.

Ore 21:30. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni

Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00

Info: arenalidorimini@gmail.com - www.arenalido.it www.facebook.com/arenalidorimini



8 – 11 luglio 2021

Rimini, complesso Agostiniani, Sala Pamphili

Santarcangelo Festival a Rimini

Sovrimpressioni di Deflorian /Tagliarini

Performance liberamente ispirata al film di Federico Fellini del 1986, ‘Ginger e Fred’

Orario: alle 19.00 e alle 21.30. Info: www.santarcangelofestival.com

9 luglio

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387

Rassegna estiva al Parco degli Artisti

Il primo Vasco non si scorda mai

Sergio Casabianca canta Vasco

Sergio Casabianca voce, Sestetto Rimini Classica, Mattia Guerra tastiera e arrangiamenti

Sergio Casabianca omaggia Vasco con tutti i più grandi successi del primo Vasco che saranno proposti in una versione orchestrale particolare ed unica: flauto, violino, viola, violoncello, contrabbasso, tastiera e batteria accompagneranno Sergio Casabianca e la sua chitarra in Alba Chiara, Vita Spericolata, Ogni volta e tutti gli indimenticabili pezzi del rocker di Zocca.

Ore 21.15 Biglietto numerato da 10 a 15 euro+diritti prev. su circuito Liveticket (www.liveticket.it)

In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a breve (e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data saranno interamente rimborsati i biglietti)

Informazioni: info@riminiclassica.it, pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini e telefono Parco degli Artisti 3278475142 (Whatsapp e telefonate negli orari 17.00-19.00)



9 luglio

Rimini, Chiesa del Crocifisso

Voci nei chiostri: Rassegna di Cori

Concerti corali nei cortili e nei chiostri dell'Emilia Romagna

Coro Carla Amori – Coro Città di Riccione

Ore 21. Ingresso gratuito. Info: 051 006 7024 ufficio@aerco.emr.it



9 luglio

Darsena di Rimini

Arena Lido – Cinema

Cosa sarà

Regia Francesco Bruni, durata 101 min, Anno 2020.

Ore 21:30. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni

Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00



9 luglio

Giardini Don Luigi Sturzo (adiacenti al Ponte dei Mille) - Rimini

Artisti tra le mura

Tutti i venerdì fino al 27 agosto eventi teatrali, culturali, musicali organizzati dall'associazione Scialla APS, che propone delle serate dedicate a tutte le età, con lo scopo di riqualificare le zone caratteristiche di Rimini, partendo dall'importanza storica delle mura romane presenti nei Giardini Don Luigi Sturzo.

venerdì 9 luglio: Tunga, Meus, esibizione break dance

Orario: dalle 18.30 alle 24.00. Ingresso libero



10 luglio

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387

Rassegna estiva al Parco degli Artisti

“The Best of” in concerto

Dai Beatles a Lady Gaga, passando per Ramazzotti e Laura Pausini, dai Pink Floyd a Katy Perry, con deviazioni su Police e Lucio Dalla, su David Bowie e Gianna Nannini, su Michael Jackson e Renato Zero. Sempre e comunque nel segno delle più grandi hits italiane e straniere degli ultimi cinquant’anni. Brani di Jimi Hendrix e dei Queen, di Giorgia e di Baglioni, di Madonna e di Adele, dei Duran Duran e dei Take That, di Elisa, di Zucchero e di decine di altri artisti per un gigantesco juke-box con cui chiunque potrà realizzare la colonna sonora dei propri ricordi.

Ore 21.15. Biglietti su circuito liveticket (10 € www.liveticket.it).

Informazioni: tel. 3278475142 (Whatsapp e telefonate negli orari 17.00-19.00) e pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi



Sabato, 10 Luglio, 2021-

Darsena di Rimini

Arena Lido - Cinema

Volevo nascondermi

Regia Giorgio Diritti, durata 120 min, Anno 2020.

Ore 21:30. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni

Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00



11 luglio

Darsena di Rimini

Arena Lido

FINALI EUROPEI CALCIO

Ingresso gratuito su prenotazione su www.liveticket.it/arenalidopromo

in alternativa

Film Il Cattivo Poeta

Regia Gianluca Jodice, durata 106 min, Anno 2021

MOSTRE



Fino al 18 luglio 2021

Rimini, Tempio Malatestiano - Basilica Cattedrale

Guercino e Guido Reni, capolavori in mostra

Per la prima volta a confronto e al tempo stesso in dialogo, due capolavori poco noti del '600 raffiguranti San Giuseppe: il San Giuseppe con Bambino, attribuito a Guido Reni, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e proveniente dal Museo della città, e il San Giuseppe con bastone fiorito, di Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino, di proprietà della Diocesi di Rimini. Un’occasione per sottolineare la presenza a Rimini di due importanti opere seicentesche, ricordando la figura di San Giuseppe nell' anno a lui dedicato da Papa Francesco.

Le opere di Guido Reni e del Guercino possono essere visitate negli orari di apertura della Basilica Cattedrale (8,30-12 e 15,30-18,30) ad eccezione che durante le celebrazioni liturgiche.

Venerdì 9 luglio alle ore 21.00 è prevista una conversazione tenuta da Massimo Pulini sul dipinto raffigurante San Giuseppe con mandorlo fiorito del Guercino. Info: 0541 351611 segreteria@fondcarim .it



Fino al 1 agosto 2021

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini

Unicum. Racconti al Museo

Simone Cantarini. Il ritrovato ritratto del poeta Alessandro Tassoni

Nell'ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini, viene presentata la seconda delle opere in mostra, il dipinto ‘Ritratto del Tassoni’ di Simone Cantarini, detto Simone il Pesarese, allievo irrequieto e ribelle di Guido Reni, nume tutelare della pittura bolognese e uno dei massimi esponenti del classicismo seicentesco.

Visite guidate nelle serate del mercoledì e del venerdì ore 21.15, fino a venerdì 30 luglio. Prenotazione obbligatoria

Ingresso libero alla mostra, costo visita guidata 3 €. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



Fino al 30 settembre 2021

Ala Nuova del Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico

Museo della Città: Orientarsi con le stelle

Mostra di opere fotografiche, disegni, video e installazioni

Dodici autori, nove italiani e tre stranieri, per un unico racconto intorno al tema del rapporto tra uomo, natura e cosmo. Più di quaranta opere fotografiche, ma anche disegni, video e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sugli aspetti magici, poetici, ma anche scientifici attraverso cui l’essere umano si rapporta e si rivolge al cielo e alla volta stellata, miracolo di bellezza e mistero, ma anche spazio da cui dipende la nostra stessa vita sulla Terra. La mostra è a cura di Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.

Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00; mercoledì e venerdì aperto anche dalle 21 alle 23

Ingresso libero. Info: 0541 793851 info@redlabgallery.com



da mercoledì 7 a domenica 25 luglio 2021

Teatro Galli, piazza Cavour 22 - Rimini centro storico

Omaggio a Fellini

Mostra dedicata al grande maestro del cinema al Foyer del Teatro Galli

Nell’ambito del progetto artistico del Gruppo Hera ‘SCART, il lato bello e utile del rifiuto’, apre al pubblico una mostra dedicata al grande maestro del cinema, che coniuga cinema, arte, territorio e rispetto dell’ambiente. Le opere sono state realizzate da artisti affermati e da studenti delle Accademie delle Belle Arti di Firenze, Carrara e Ravenna, utilizzando una tecnica innovativa che accosta la storicità millenaria del mosaico di Ravenna con una fra le tecniche di arte figurative più moderne, la trash art.

Ingresso libero. Info: 051.330931 eventigruppohera@cmscultura.it



8 luglio - 27 agosto

Galleria dell'Immagine, Via Gambalunga, 26

Santarcangelo '80 Revisited/

Mostra fotografica a cura di Uliano Lucas

I Musei riaprono gli archivi per riproporre - in versione inedita e arricchita - la storica mostra allestita nel 1981 alla Galleria dell’Immagine di Rimini per raccontare quell’edizione del Festival Internazionale del Teatro in piazza di Santarcangelo di Romagna. La mostra raccoglie gli scatti realizzati da Maurizio Bizziccari, Maurizio Buscarino, Carla Cerati, Mario Dondero, Uliano Lucas e Gian Butturini, ideatore e direttore della Galleria dell’Immagine di Rimini.

La mostra sarà inaugurata alla presenza dei curatori e dei promotori giovedì 8 luglio dalle 17.30. La presentazione è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Orario: dal martedì al sabato 9.30-12.30, mercoledì e venerdì aperto anche la sera dalle 21 alle 23. Chiuso domenica. Ingresso libero, consentito per un massimo di 6 persone alla volta.



VISITE GUIDATE



tutto l'anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L'albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Le postazioni danno voce a storie uniche, raccontate da chi lavora o ha lavorato nell’albergo e che, vivendo giorno dopo giorno la struttura, ha avuto modo di scoprire in modo inedito i tanti racconti.

Ingresso gratuito su appuntamento. Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com



Tutti i mercoledì fino al 25 agosto 2021

Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico

InsoliTouRimini

InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali' sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città. I tour partono dall'Arco d'Augusto, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa.

A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 tourinsolitorimini@gmail.com



Tutti i mercoledì sera fino all'8 settembre 2021

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Giulietta e Federico

Visita guidata alla Rimini Felliniana

A cento anni dalla nascita di Giulietta Masina (22 febbraio 1921), una passeggiata sullo sfondo della città di Rimini ed i suoi luoghi di felliniana memoria, quelli vissuti dal grande regista e quelli ricostruiti nei suoi film, conversando su Giulietta, Federico, l'amore. A cura di Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica

Ore 21.00 Costo: 12 €

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com



Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021

Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico

Notturno d'Arte

Passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.

Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.

Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.

Incontro ore 21.30. In caso di forte maltempo le visite sono annullate.

Costo: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)

Info e prenotazione: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it



Tutti i venerdì sera fino al 10 settembre 2021

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo

Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi reali e quelli immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a plasmare la sua fantasia e creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra.

Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.

Ore 21.00. Costo: 12 €

Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com



Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Rimini: acqua, pietre, fulmini

Una passeggiata dedicata alle famiglie con bambini alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla ricerca dei simboli e dei segni sui monumenti della città, tracce impresse sulle pietre e sui muri da tempo immemorabile. Storie, leggende, misteri in oltre duemila anni di vita riminese. A cura di Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica

Orario: alle ore 9.15 o 17.00

Info e prenotazioni: 333 4844496 - cristiansavioli@protonmail.com





Sport & Benessere





9 – 25 luglio 2021

Fiera di Rimini

Sport Dance

il più grande evento di danza sportiva al mondo, che unisce gare sportive, intrattenimento, convegni, formazione e aree commerciali. Dalla prima edizione nel 2008, è diventato un punto di riferimento internazionale per tutte le federazioni mondiali, e uno dei più grandi eventi sportivi che ogni anno si svolgono in Italia. L'evento prevede competizioni coinvolgenti con performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani. Info: www.riminisportdance.it



Ogni mercoledì e sabato in estate

Rimini, ritrovo al Bagno 26

Walk on the beach

Un’ora di camminata sportiva veloce sulla spiaggia intervallata da esercizi fisici, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Viene svolta in gruppo, rispettando le distanze.

Orario: (maggio - settembre) sabato ore 8.00, mercoledì ore 19.15

Quota di partecipazione (la prima volta è gratuita).

Info: 348 0981594 www.facebook.com/walkonthebeachrimini



Ogni lunedì e mercoledì fino al 27 agosto 2021

Rimini, Nuovo Belvedere Lungomare altezza bagni 27-28

Pratica del mattino di Modernyoga

Pratica di yoga dinamico adatta a tutti senza distinzione di livello o età. Uno yoga divertente con la tecnica del vinyasa flow metodo modernyoga da praticare di fronte al mare per ritrovare respiro, tono muscolare e consapevolezza di sè.

Orario: dalle 7.30 alle 8.20. Da giugno è possibile praticare modernyoga anche in altri spazi all’aperto. Iscrizione a pagamento.

Info: yoga@modernyoga.it - whatsapp 3484088442



giugno - agosto, dal lunedì al giovedì

Rimini, Ponte di Tiberio e zona mare

Fluxo - outdoor movement

Fluxo è una "palestra a cielo aperto" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta in luoghi iconici di Rimini, come il Ponte di Tiberio, il porto, la darsena ecc. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono un’ampia scelta di attività, dalla capoeira al pilates, all'allenamento funzionale, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere il singolo corso o di mischiarli a piacimento. Da giugno ad agosto le attività si terranno all’alba e al tramonto per più di 70 ore di allenamento a settimana. A pagamento. Info: 3471224480 www.facebook.com/fluxomovement



Fino al 12 settembre 2021

Rimini, piazza sull’acqua, piazza Francesca da Rimini, piazzale Boscovich

Yoga all’aperto

Lezioni collettive di yoga tradizionale all’aperto nei luoghi più evocativi di Rimini. Le lezioni, tenute da Rimini Yogi, sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina. Nel weekend l’appuntamento è al Ponte di Tiberio, mentre il martedì e il giovedì è al porto (lezioni in lingua inglese). Nella Piazza Francesca da Rimini sono previste classi di yoga il lunedì e il venerdì, mentre il mercoledì si pratica il bagno sonoro di campane tibetane ai piedi del castello malatestiano. Durante l’estate il programma si arricchisce con masterclass, classi speciali di luna piena ed eventi dedicati. Ore 19.00. Le classi sono a pagamento. E’ consigliata la prenotazione.

Info: Whatsapp: 3315285154 www.facebook.com/YogiRimini/



MERCATI E MERCATINI





in centro storico



tutti i mercoledì sera fino al 1° settembre 2021

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Hand Market - Artigiani al Centro

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare. Orario: dalle 18.00 alle 23.30. Ingresso libero



Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021

Rimini, Piazza Tre Martiri

Venerdì sera in centro

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.

L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30



Tutti i mercoledì dal 7 luglio al 18 agosto 2021

Rimini, Piazza Tre Martiri

I Ricordi in Soffitta

Mercatino dei bambini fino a 12 anni

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30. Partecipazione gratuita

Info: 0541 781108 info@cocap.it



al mare

Marina centro:

Mercato di artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 - dal 1° giugno al 16 settembre 2021

Torre Pedrera:

Mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle ore 19.30 - dal 31 maggio al 6 settembre 2021

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle ore 18.00 - dal 22 giugno al 7 settembre 2021

Viserbella:

'Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato'

Lungomare

Ogni giovedì e domenica dalle ore 20.00 - dal 3 giugno al 12 settembre 2021

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made 2021'

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle ore 18.30 - dall'11 giugno al 3 settembre 2021

Bellariva:

'Bancarelle al mare'

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle ore 18 - dal 13 giugno al 12 settembre 2021

Marebello:

'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle ore 18 – dal 9 giugno all’8 settembre 2021

Rivazzurra:

'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle ore 17 - dal 7 giugno al 6 settembre 2021

'Bancarelle al mare'

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle ore 18 dall’11 giugno al 10 settembre 2021

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni mercoledì dalle ore 18.00 - dal 16 giugno all’8 settembre 2021

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale'

viale Oliveti - lato mare e parte di via Marconi

Ogni giovedì dalle ore 17.00 dal 3 giugno al 9 settembre 2021

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18.00 dal 28 giugno al 6 settembre 2021



Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399

Info: www.riminiturismo.it