Alcol a minori: sanzionato un locale a Marina Centro. All'esterno anche una giovane con della droga

Cronaca

Rimini

| 14:48 - 06 Luglio 2021

È iniziato a Miramare di Rimini il servizio di controllo della polizia locale che lunedì sera ha presidiato il territorio comunale dalla frazione fino a Marina centro. Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano una sospetta attività di spaccio, le due pattuglie di agenti hanno identificato e perquisito un gruppo di persone senza trovare traccia di sostanze stupefacenti. Una di esse però è stata trovata in possesso di un coltello di 20 centimetri, subito sequestrato. Il giovane è stato denunciato, come prende la norma penale, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.



Il controllo si è poi spostato sulla spiaggia nella zona del porto in località Marina centro, dove un’attività che risultava chiusa aveva dispiegato quattro addetti alla vigilanza privati che non avevano i titoli previsti dal decreto prefettizio e nessuna autorizzazione a svolgere l’attività di vigilanza. Identificati, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e sono tuttora soggetti ad accertamenti per la valutazione degli illeciti amministrativi del caso.



Le pattuglie poi sono rimaste in zona dove, in un’altra vicina attività, gli agenti hanno notato che venivano serviti alcolici ai minorenni. Intervenuti e identificati i minori è emerso che a due di essi venivano serviti al tavolo bevande alcoliche. Violazioni amministrative contestate al titolare del locale che, nel caso si riscontri la recidiva, prevedono anche un periodo di chiusura del locale che deve disporre la Prefettura. All’esterno dello stesso locale gli agenti hanno fermato un gruppo di giovani tra cui una ragazza in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. La diciottenne, residente a Como, è stata segnalata alla competente Prefettura in base alle norme sull’uso personale di droga.