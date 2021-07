Calcio Eccellenza, a Cattolica ritorna mister Lilli con uno staff nuovo. Fya Riccione: nuova proprietà?

Sport

Rimini

| 14:41 - 06 Luglio 2021

Il tecnico Simone Lilli ritorna al Cattolica.

In attesa di capire cosa succede a Riccione – da tempo è in corso una trattativa per la cessione della Fya: si aspetta solo la fumata bianca – una manciata di chilometri più a sud, a Cattolica, ci si prepara alla prossima stagione in Eccellenza. E’ stata presentata domanda di ripescaggio in serie D e il club giallorosso – la denominazione sarà Cattolica Calcio 1923 SG – dopo che le squadre di Eccellenza sono state tagliate fuori, spera di avere qualche possibilità. Confermato l’impegno di Massimo Nicastro al fianco di Oscar Cervellieri, il tecnico sarà Simone Lilli (per lui è un ritorno). Al suo fianco uno staff nuovo che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Si parla come vice allenatore e preparatore atletico di Lorenzo Vagnini, già collaboratore di Massimo Oddo al Perugia la scorsa stagione e quest'anno nella squadra femminile sammarinese di serie A; il preparatore dei portieri dovrebbe essere, invece, Davide Galeazzi (ex Torconca). Uno dei giocatori che dovrebbe rimanere è Mirko Palazzi.

C’è anche un mercato dei segretari sportivi. Il valente Samuele Donati, ex Rimini, Santarcangelo, Perugia e Fermana, è richiesto da un paio di club di serie C (Feralpi e Fiorenzuola) e il 19 luglio sosterrà a Coverviano l'esame da direttore sportivo.