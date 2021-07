Calcio D, il Rimini vince la classifica del progetto 'Giovani D Valore': 25mila euro

Sport

Rimini

| 14:16 - 06 Luglio 2021

L'attaccante 2002 del Rimni Pecci in azione.

La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato il podio definitivo per ciascun girone di Serie D del progetto Giovani D Valore per la stagione 2020/21. La graduatoria definitiva, non risulta comprensiva dei bonus relativi all’attività giovanile, in quanto non disputata nella corrente stagione sportiva. Le prime tre squadre di ogni girone saranno premiate nel rispetto dei criteri e modalità della graduatoria: 1ª classificata Euro 25.000, 2ª classificata Euro 15.000, 3ª classificata Euro 10.000.

LE VINCITRICI Queste le prime tre posizioni, girone per girone, della classifica definitiva:

Girone A: Gozzano 2047; Chieri 1147; Sanremese 1091

Girone B: Ponte San Pietro 1521; Vis Nova Giussano 1474; Brusaporto 1356

Girone C: Belluno 1690; Caldiero Terme 1598; Union Feltre 1517

Girone D: Rimini 1120; Sasso Marconi 1070; Pro Livorno 955

Girone E: Cannara 1254; Foligno 1137; Ostia Mare 1103

Girone F: S. Nicolò Notaresco 1560; Real Giulianova 889; Pineto 849

Girone G: Cassino 1383; Team Nuova Florida 952; Insieme Formia 714

Girone H: Città di Fasano 909; Sorrento 850; Real Aversa 697

Girone I: Rende 1740; Santa Maria Cilento 1120; Cittanovese 872