Ritmica, dodicesimo posto per la Ginnastica Rimini al campionato italiano

Sport

Rimini

| 10:03 - 06 Luglio 2021

Le atlete della squadra riminese.

Si è conclusa con un dodicesimo posto la partecipazione della squadra della Ginnastica Rimini alla fase nazionale del campionato italiano d'Insieme Gold Giovanile 5 palle, al quale si era presentata coi galloni di campionessa emiliano-romagnola di specialità in virtù dell'affermazione riportata nella competizione regionale svoltasi a Ravenna. Sulla pedana del "Palaghiaccio" di Folgaria (TN) le giovanissime ginnaste allenate da Nani Londaridze e Letizia Rossi sono riuscite a centrare una prestigiosa qualificazione alla finalissima a 12 per il titolo tricolore, ma qualche sbavatura, dovuta anche all'emozione, ha impedito loro di esprimersi al meglio in una gara ad altissimo coefficiente di difficoltà per la presenza di tanti grossi talenti. Ecco allora spiegato il 16.000 assegnato alle riminesi dalla giuria, che coi propri punteggi ha determinato un podio composto da Faber Fabriano (23.900), ASU Udine (22.250 punti) e Motto Viareggio (22.150). "Qualche errore di troppo e l'inesperienza hanno compromesso la finale, ma il dodicesimo posto assoluto rimane comunque un buon piazzamento" ha commentato la presidentessa della Ginnastica Rimini Elena Aumiller, che ha seguito con grande pathos le prove di Elisa Badioli (2006), Anastasia Crocione (2006), Aurora Sabatini (2007), Martina Pazzaglia (2008), Sofia Pozzi (2009) e Virginia Galeazzi (2010).