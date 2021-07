"Festa della matita" a Rimini, un aiuto per persone con malattie neurodegenerative

Attualità

Rimini

| 09:08 - 06 Luglio 2021

La sede dell'associazione Tuttincentro - foto dalla pagina Facebook.

L'associazione Tuttincentro APS, in collaborazione con Aperitivo Ferrotranviario, organizza per sabato 10 luglio la "Festa della Matita", un momento di condivisione nella sede dell'associazione all'insegna dell'incontro tra i soci ed i partecipanti.

In vista della festa di sabato 10 luglio Tuttincentro APS organizza una raccolta di materiali quali matite colorate, pennarelli, bottoni, passamaneria, perline, nastrini, ecc. utili ai fini delle attività associative e che saranno utilizzati dai nonni, che partecipano al progetto #insiemesipuò, rivolto ad anziani e persone con malattie neurodegenerative. La raccolta di matite è già attiva presso la sede dell'associazione in via Santa Chiara 24.

Chi desidera donare materiale riceverà un pass con cui il giorno della festa potrà accedere insieme a figli e nipoti alla mostra di modellismo autoferrotranviario e piccolo collezionismo curata dall'Aperitivo Ferrotranviario nei locali dell'associazione.

L'associazione è in Via Santa Chiara, 24 (vicino l'Arco d'Augusto). Per informazioni e per contribuire portando i materiali, si può contattare 3283071270.