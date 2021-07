Gruppo civico Nova è: "incuria e sporcizia al cimitero di Novafeltria"

Attualità

Novafeltria

| 07:37 - 06 Luglio 2021

Incuria al cimitero.

Il cimitero di Novafeltria ha bisogno di più attenzioni. Il gruppo civico Nova è, in una nota stampa, elenca i problemi di quella che definisce “l'altra città” tra lavori in corso, sporcizia e varie situazioni. Non va meglio al cimitero di Secchiano.

Di seguito la nota stampa di Nova è



Ci domandiamo se si possa aver rispetto dei vivi, della comunità dei nostri concittadini se manca il rispetto dei morti, dei nostri ricordi più cari. Qui nel cimitero di Novafeltria sono le nostre radici, in questo luogo abbandonato a se stesso, senza la minima cura, erbacce ovunque, tra le pietre dei sentierini, tra lapidi e tombe che i fiori e le piantine che portiamo e curiamo non bastano a rendere più dolci. Reti metalliche malmesse che sembra un lager. Percorsi carrabili asfaltati lavori iniziati e mai portati a termine, sporco ovunque sui gradini che portano ai loculi, qua e là una illuminazione messa a caso fatiscente. Intonaci sporchi e dilavati, pietre di rifinitura a terra, un muro in mattoni semicircolare che rischia di diventar pericolante per le infiltrazioni.

Quello che impressiona oltre la trasandatezza è lo spreco, qui come in altri cimiteri delle frazioni vicine che giacciono in simile degrado. Anzi la situazione del Cimitero di Novafeltria è quasi splendida se confrontata per esempio con quella del cimitero di Secchiano. Lì il pericolo è anche per incolumità fisica di chi va a trovare i propri cari. L’edera si è insinuata ed è cresciuta robusta tra le pietre e i mattoni dei muri, rendendoli pericolanti. Lì c’è un loculo con il marmo di chiusura divelto. Eppure non si tratta di un loculo abbandonato, risalente a chissà quando. Questioni anche igieniche, basta osservare lo stato dei gabinetti del cimitero.

Nel programma elettorale in base al quale l’attuale giunta è stata scelta per amministrare si trova scritto: "Maggiore cura e manutenzione dei cimiteri locali".

Un oltraggioso spreco di denaro pubblico, perché sono servizi come tutti gli altri nel Comune, il cittadino li paga.

Ma non è solo questo, è anche una mancanza di sensibilità, di rispetto, per le radici, per la cultura, per le antiche tradizioni, che il questa amministrazione sventola come bandiera per far leva sul senso di comunità dell’elettorato. Sì perché nei cimiteri sta scritta la storia di una popolazione. Non a caso in molte città vengono organizzate visite guidate nei cimiteri. Sono monumenti.

La città dei morti è speculare alla città dei vivi. La trasandatezza, gli sprechi causati da rifacimenti resi necessari dalla mancanza di una semplice manutenzione ordinaria, esistono anche nella città dei vivi. Però la differenza è che nella città dei morti ci si sofferma in raccoglimento, guardandosi attorno, mentre nella città dei vivi tutto scorre troppo rapidamente per fermarsi ad osservare. Basterebbe passeggiare con calma per Novafeltria per accorgersene, basta osservare con un poco di attenzione. Ora Novafeltria è un cantiere elettorale, un cantiere improvvisato alla fine di un mandato quinquennale di incuria totale, di incapacità di pianificare anche interventi di normale manutenzione. La giunta si è improvvisamente svegliata dal letargo, corre ai ripari sperando in una rielezione. Forse lo sbaglio dei cittadini è di essere assenti, hanno delegato ad amministrare e pensano venga fatto come di dovere. Fare politica significa lavorare per la Polis, la città, chi è stato eletto a farlo non è un imperatore, è un impiegato pagato dalla cittadinanza. E allora passeggiamo per Novafeltria, controlliamo lo stato dei fatti, con occhio attento senza preconcetti di partito. Dove è quella programmazione di interventi che la giunta attuale ha portato come fiore all’occhiello nella campagna elettorale che l’ha vista vincente?