Scuola, in Emilia-Romagna si torna sui banchi il 13 settembre

Attualità

Emilia Romagna

| 17:17 - 05 Luglio 2021



Lezioni al via in Emilia-Romagna lunedì 13 settembre e chiusura fissata per sabato 4 giugno 2022. La giunta regionale ha così accolto la richiesta del ministro dell'istruzione di anticipare (di due giorni) la partenza per le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (superiori) e formazione (IeFP), e di conseguenza anche la fine (prevista inizialmente il 6 giugno).



La giunta prevede la facoltà per le scuole d’infanzia (3-6 anni) di anticipare la data di avvio e di posticipare quella del termine delle attività didattiche, con le modalità e nei limiti previsti nella delibera.



Ecco il calendario completo:



Inizio delle lezioni 13 settembre 2021. Festività di rilevanza nazionale: tutte le domeniche; 1° novembre, festa di Tutti i Santi; 8 dicembre, Immacolata Concezione; 25 dicembre, S. Natale; 26 dicembre, S. Stefano; 1° gennaio, Capodanno; 6 gennaio, Epifania; Lunedì dell’Angelo; 25 aprile, anniversari della Liberazione; 1° maggio, festa del Lavoro; 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono. Sospensione delle lezioni: commemorazione dei defunti: 2 novembre 2021; vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; vacanze pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022. Termine delle lezioni: sabato 4 giugno 2022.