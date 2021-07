Se ne va Raffaella Carrà, l'artista più amata dagli italiani cresciuta a Bellaria Igea Marina

Cronaca

Nazionale

| 16:57 - 05 Luglio 2021

Raffaella Carrà.

E' Morta Raffaella Carrà. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Con queste parole Sergio Iapino dà il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. La "Raffa nazionale" aveva 78 anni, era nata a Bologna il 18 giugno 1943, ma era bellariese d'adozione. Si era trasferita in Romagna dove aveva vissuto per diversi anni proprio a Bellaria Igea Marina. Nata come Raffaella Maria Roberta Pelloni, aveva poi scelto di cambiare cognome. Showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva, è stata definita "La regina della televisione italiana", presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna.