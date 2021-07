Coronavirus: a Rimini tre nuovi casi, uno sintomatico. Zero decessi in tutta la regione

Attualità

Rimini

| 16:24 - 05 Luglio 2021

Covid, dati del 5 luglio 2021.

In provincia di Rimini si registrano 3 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, di cui uno solo sintomatico. Rimane una persona ricoverata in terapia intensiva in ospedale; in regione i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (numero stabile rispetto a ieri), 163 quelli negli altri reparti Covid (+2).

Non si registra in regione alcun decesso, sono 58 i casi di positività in più rispetto a ieri, su un totale di 6.195 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.