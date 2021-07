Contro un muro nella trasversale Marecchia, alla guida un 28enne torrianese

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:33 - 05 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite il giovane l’autista della Fiat Punto che all’1,30 della notte fra sabato 3 e domenica 4 luglio ha perso il controllo del veicolo e urtato violentemente il muro di contenimento per le frane in via Trasversale Marecchia a Santarcangelo di Romagna, a qualche centinaio di metri da via Santa Cristina.



Il ragazzo alla guida, un 28enne di Poggio Torriana, ha riportato solo qualche escoriazione, mentre ad avere la peggio è stato il passeggero, che ha riportato gravi ferite al braccio destro, rimasto presumibilmente schiacciato tra l’auto e il muro.



Gli agenti della polizia locale Valmarecchia si sono recati immediatamente sul posto per eseguire i necessari rilievi, hanno provveduto al ritiro della patente e al fermo del veicolo. Le operazioni si sono concluse alle 5 del mattino.