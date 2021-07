Rimini Calcio, è Marco Gaburro il nuovo mister. E' scrittore e blogger, ha un sito che parla di sè

Sport

Marco Gaburro con il ds Andrea Maniero.



E' ufficiale l'arrivo di mister Marco Gaburro sulla panchina del Rimini. La società lo ha ufficializzato con una nota: Gaburro ha firmato per un anno con opzione per il secondo anno. Il tecnico sarà presentato nei prossimi giorni.



IL NUOVO MISTER Nato a Verona nel 1973, Gaburro è perito commerciale ragioniere programmatore e si è laureato in Scienze Motorie. E' in possesso del patentino Uefa A.

A livello giovanile dopo la trafila in vari settori giovanili veneti, è stato protagonista con la Primavera dell’Albinoleffe di Belotti e Valoti, e responsabile del settore giovanile del Mezzocorna di cui ha allenato la Berretti.

Lunga la militanza in D: vanta tre vittorie nel campionato con la Poggese nel 2001, il Gozzano nel 2018 e il Lecco nel 2019. Nell'ultima stagione approdato al Gravina (girone H della serie D) si è dimesso qualche mese dopo. Ha allenato anche Caronnese (playoff), il Pontisola (semifinale playoff), l'Aurora Seriate, Altavallagarina (retrocesso), Trento, Mezzocorona (tre stagioni). Sfortunate le esperienze in serie C con Poggese, Portogruaro (ma in questa stagione rimase vittima di un grave incidente stradale e fu in pericolo di vita perdendo un mese di campionato) e Lecco.

Nel 2001 è diventato il più giovane allenatore professionista d'Italia, dopo aver vinto il campionato di serie D con la Poggese ed essersi diplomato a Coverciano (diploma Uefa A).

Nel suo sito marcogaburro.com si definisce allenatore di calcio, scrittore e blogger. Oltre ad articoli su riviste specializzate e contributi raccolti in svariati e-book, ha pubblicato due libri tecnici per allenatori di calcio, due saggi e un romanzo - Aridità - la storia di tre giovani calciatori provenienti da diversi continenti che intrecciano i loro percorsi in parabole contrapposte, in quella che vuole essere una riflessione sulla crisi di valori del mondo contemporaneo. Nel 2019, infine, ha tradotto in un piccolo saggio la trionfale cavalcata del Lecco verso il professionismo, scrivendo Volevamo la Storia.

Dal 2013 al 2020 ha collaborato con l'emittente televisiva veronese Telenuovo, sia come opinionista in svariate trasmissioni sportive, sia come blogger.

Il suo modulo preferito è il 4-3-3. Facile che sul mercato si ricerchino suoi ex giocatori come l'esterno d'attacco Simone D'Anna e il difensore Fabrizio Carboni mentre una attaccante sotto la lente è Diego Allegretti (25 gol) del promosso Gozzano, classe 1992, ex Vibonese: è di Recanati e la stessa Recanatese lo ha richiesto.