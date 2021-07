Rimini, alcool alla guida: saltano 12 patenti, 9 denunce

Cronaca

Rimini

| 14:30 - 05 Luglio 2021

Controlli alcoltest.

Continuano i controlli in strada da parte della Polizia: le pattuglie dislocate nelle vicinanze dei luoghi di divertimento di Rimini sabato notte hanno fermato e controllato 108 veicoli con altrettanti conducenti dei quali 12 sono risultati positivi all’alcooltest con il ritiro immediato della patente di guida e 9 si sono visti deferire in stato di libertà alla competente A.G. di Rimini. Due sono stati i ragazzi neopatentati sopresi alla guida in stato di ebbrezza e uno di loro di 21 anni con un tasso quasi 4 volte superiore a quello consentito dalla legge. Ad un conducente 45 enne recidivo (già sanzionato per altre 4 volte per guida in stato di ebrezza) è stata sequestrata la macchina ai fini della confisca poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai 1,5 g/l.

Inoltre sono stati 2 i conducenti di monopattini (classificati dal C.d.S. come velocipedi) sorpresi alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge.





Gli agenti inoltre nel corso del servizio hanno sanzionati tre conducenti, uno in quanto alla guida di un’autovettura non assicurata e quindi poi sottoposta a sequestro, un altro conducente sanzionato poichè alla guida di un veicolo non revisionato ed infine un conducente sanzionato poiché non faceva uso delle cinture di sicurezza.

Nel corso del fine settimana gli Agenti hanno inoltre sanzionato un conducente sorpreso privo della patente di guida, mai conseguita. Per lui una sanzione amministrativa di 5001 euro e il fermo amministrativo del veicolo.



La squadra di polizia giudiziaria di Rimini, nell’ambito della campagna “Sosta sicura” nella notte di sabato ha svolto servizio lungo l’A/14 presso le aree di servizio Montefeltro al fine di prevenire eventuali reati predatori ai danni di automobilisti.