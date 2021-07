Pallamano, a Misano Adriatico torna il festival in presenza dal 7 al 10 luglio

Sport

Misano Adriatico

| 14:22 - 05 Luglio 2021

Foto da internet.



Dal 7 al 10 luglio, dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia ritorna a Misano Adriatico - ma con partite anche a Rimini e Riccione - la 17esima edizione del Festival della Pallamano che vedrà protagonisti tantissimi giovani atleti, ragazze e ragazzi under 15 nella Riviera romagnola per provare a conquistare lo scudetto di categoria. Un appuntamento doppio, perché negli stessi giorni, sempre a Misano, sono in programma i Campionati italiani di beach handball.



Oltre 40 appuntamenti che spaziano nelle più diverse discipline dal calcio, al ciclismo, al basket, al tennis, passando per il pattinaggio, l’atletica leggera, il volley. E naturalmente la pallamano con le Finals della Coppa Italia maschile e femminile A1 che si sono disputate al Pala Cotonella di Salsomaggiore lo scorso mese di febbraio.

Il festival coinvolgerà 25 squadre (14 maschili e 11 femminili) per circa 600 tra atlete, atleti, tecnici, dirigenti e arbitri. Le finali si giocheranno il 10 luglio al Play Hall di Riccione e insieme alle semifinali saranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube della FIGH (Federazione Handball).

Le Finals U15 maschili prevedono quattro gironi, due da quattro squadre e altrettanti da tre. Queste le compagini: Girone A: Camerano, Silvi, Medicea, Derthona; Girone B: Malo, Trieste, Verdeazzurro, Ariosto Ferrara; Girone C: Cassano Magnago, Cologne, Aretusa; Girone D: Bolzano, Ravarino, Fidelis Andria.

Per le Finals U15 femminili invece i gironi saranno due, da sei e cinque formazioni: Girone A: Conversano, Romagna, Oderzo, Camerano, Bruneck, Casalgrande; Girone B: Leonessa Brescia, Laugen, Aretusa, Tushe Prato, Cassano Magnago.



“Siamo davvero soddisfatti che questo ormai tradizionale appuntamento dedicato alla pallamano giovanile si svolga in Emilia-Romagna. Auguro a tutti i partecipanti di trascorrere giornate ricche di divertimento e soddisfazioni, in piena sicurezza- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "La pandemia ha travolto la quotidianità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze ed è giusto che ora possano recuperare quella socialità a cui per troppi mesi hanno dovuto rinunciare. E sono certo che lo sport possa fare molto in questa direzione, ora che i dati sull’andamento dei contagi, grazie alla campagna vaccinale, ci inducono a guardare con fiducia al futuro, anche se è importante mantenere tutti comportamenti responsabili. Questa Regione investe molto nello sport e continuerà a farlo, oggi più che mai- ha concluso Bonaccini-. Perché lo sport, oltre che volano della ripartenza, è occasione di crescita, incontro, condivisione. Soprattutto, lo ripeto, per i più giovani. Benvenuti in Emilia-Romagna".