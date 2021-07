San Marino Covid free: zero positivi e nessuna persona attualmente in quarantena

Attualità

Repubblica San Marino

14:13 - 05 Luglio 2021



San Marino è ufficialmente Covid free. L'ultimo aggiornamento arrivato dall'Istituto per la sicurezza sociale, aggiornato al 4 luglio, parla di zero persone attualmente positive, 5092 che lo sono state dall'inizio della pandemia, 90 decessi totali e 5002 guarigioni attualmente registrate. Non ci sono al momento nemmeno persone in quarantena sul territorio di San Marino.

Nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio, sono stati eseguiti in totale 591 tamponi, che hanno dato tutti esito negativo e l’indice di positività (% nuovi positivi/tamponi effettuati) è risultato costantemente dello 0,00% ogni giorno. I tamponi totali eseguiti sono 69.114, di cui 23.199 su singole persone.



Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della campagna fino alle giornata di ieri è di 44.657 di cui 22.174 persone vaccinate con la prima dose e 22.483 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi.



Nello specifico 19.008 prime dosi, 18.574 seconde dosi e 986 dose unica con vaccino Sputnik V e 3.166 prime dosi, 2.699 seconde dosi, 224 dosi uniche con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).