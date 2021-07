Anche a Santarcangelo al via a breve il servizio di monopattini in sharing

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:13 - 05 Luglio 2021

Servizio monopattini in sharing.

L’azienda italo-americana Helbiz è stata selezionata dall’amministrazione comunale per il servizio di monopattini in sharing a Santarcangelo: la sperimentazione, che avrà inizio nei prossimi giorni e si concluderà il 31 agosto, permetterà di offrire nel periodo estivo un sistema di mobilità sostenibile e condiviso.



A seguito della decisione della Giunta comunale è stato emanato l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse attraverso cui individuare un operatore del settore disposto ad attivare il servizio. Tra le cinque domande pervenute, l’Amministrazione comunale ha scelto quella dell’azienda Helbiz, che nell’arco di una settimana si è subito resa disponibile all’attivazione del servizio, operativo già in occasione di Santarcangelo Festival – che attraverso il progetto “Presente Sostenibile” ha sperimentato nel corso degli anni forme di sostenibilità all'avanguardia nel campo delle manifestazioni culturali.

Oltre al Festival del Teatro, anche le altre manifestazioni in programma per l’estate porteranno a Santarcangelo numerosi ospiti, che potranno quindi avvalersi di settanta monopattini messi a disposizione per i loro spostamenti nel contesto urbano.



I dispositivi, che raggiungeranno la velocità massima di 20 chilometri orari, sono dotati di un display per il controllo dei parametri, illuminazione a led, doppio cavalletto e una batteria con una autonomia di circa 60 chilometri. I monopattini, che sono dotati di geolocalizzazione, potranno essere utilizzati, in determinate aree della città attraverso i collegamenti ciclabili mentre si spegneranno automaticamente nelle zone in cui non sono abilitati. Per usufruire del servizio, l’azienda presenta diverse proposte tariffarie – a tempo e agevolate – e alcuni tutorial esemplificativi: costi, informazioni e regole per l’utilizzo saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.