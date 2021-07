Rimini, lavori a Porta Galliana: ecco le modifiche alla circolazione

Attualità

Rimini

14:03 - 05 Luglio 2021

Porta Galliana.

Sono previste a partire da domani, martedì 6 fino a venerdì 9 luglio, delle modifiche alla circolazione stradale su via Bastioni Settentrionali. L’intervento è necessario per consentire la prosecuzione e il completamento dei lavori legati alla pavimentazione dell’elevato delle mura storiche medievali. In particolare, per i prossimi 4 giorni la Via Bastioni Settentrionali - nel tratto da via Clodia fino al ponte dei Mille - potrà essere percorribile solo nel senso circolazione da monte a mare e non per entrambi i sensi di marcia.

Una temporanea modifica alla circolazione che consentirà la continuazione dei lavori che insistono sull’importante cantiere di Porta Gallina, per la quale fino a venerdì chi dovrà raggiungere il ponte di Tiberio potrà passare da Corso Giovanni XXIII e svoltare a destra in via Clodia per arrivare al punto di Via Bastioni Settentrionali da cui si potrà riprendere la normale direzione verso monte, raggiungere il Ponte di Tiberio e proseguire in via Circonvallazione Occidentale.

Già dalla giornata di sabato 10 luglio, la circolazione su ambo sensi di marcia in quel breve tratto di strada che fiancheggia il cantiere, riprenderà regolarmente.

Per non creare disagi aggiuntivi, è stato spostato all'inizio della prossima settimana l'avvio dell'intervento di riorganizzazione della viabilità lungo via Circonvallazione Occidentale, nell'area dell'intersezione con il Ponte di Tiberio.