A Villa Verucchio ‘CineMartedì’: il ricavato degli ingressi per aiutare le famiglie in difficoltà del territorio

| 13:57 - 05 Luglio 2021

Primo ciak con la pellicola d’animazione “Il piccolo Yeti” di Jill Culton per CineMartedì, la rassegna cinematografica estiva giunta alla sua seconda edizione e organizzata dal Comune di Verucchio in collaborazione con i giovani dei gruppi parrocchiali, la Caritas di Villa Verucchio e i volontari del Campolavoro che destina il ricavato degli ingressi a offerta libero per aiutare le famiglie in difficoltà del territorio.

Inserito nel calendario di eventi estivi ribattezzato Estadante 2021, “CineMartedì” andrà a coprire tutti i martedì del mese di luglio con proiezioni sotto le stelle nell’arena ricavata in Piazza Europa in prossimità del Centro Civico e chi volesse prenotarsi può farlo telefonando all’Ufficio Turismo: 0541-673927.

Ogni appuntamento avrà inizio alle 21.15 e dopo quello di domani martedì 6 luglio appunto con “Il Piccolo Yeti”, martedì 13 sarà la volta di “Yesterday” di Danny Boyle, commedia del 2019 su un compositore in difficoltà che dopo un black out scopre di essere l’unico al mondo a conoscere la musica dei Beatles. Martedì 20 luglio ecco poi “In viaggio verso un sogno”, pellicola indipendente di Tyler Nilson divertente e commovente al tempo stesso. A chiudere il sipario, martedì 27 luglio, ecco infine “Victoria e Abdoul” con Judi Dench, film basato sull’omonimo libro di Shrabani Basu che racconta la storia vera sull’amicizia fra la regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdoul Karim.

In caso di maltempo la proiezione si terrà nella Sala Tondini del Centro Civico in Piazza Europa.