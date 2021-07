Minaccia i passanti della via con un coltello da cucina: 25enne riminese finisce nei guai

Cronaca

Rimini

13:31 - 05 Luglio 2021



Tre persone sono state deferite in stato di arresto e due denunciate in stato di libertà da parte dei carabinieri della compagnia di Rimini durante i controlli del fine settimana nel capoluogo rivierasco. In tutto sono state controllate 86 persone (più 9 che si dedicato alle truffe con l'escamotage delle tre campanelle e 14 prostitute) e 6 attività commerciali.



Due 48enni già noti alle forze di polizia sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri del Nor mentre tentavano di impossessarsi di un portafoglio a bordo di un bus di linea. Dichiarati in stato di arresto, venivano trattenuti presso le camere di sicurezza della stazione principale di Rimini in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Nel corso della mattinata di lunedì, a seguito di udienza tenutasi nel tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Emilia Romagna.



Nel frattempo, un 25enne riminese è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio da parte dei carabinieri della stazione di Rimini Miramare. Il giovane stava minacciando i passanti lungo una pubblica via brandendo un coltello da cucina, minacciando i passanti.



Infine, un 24enne magrebino è stato anch'esso deferito in stato di libertà per inosservanza Legge sull’immigrazione: su di lui pendeva un ordine di espulsione. Lo stesso veniva nuovamente accompagnato all’Ufficio Immigrazione ove veniva nuovamente espulso dal territorio nazionale.