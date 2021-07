Classifica amministratori, Bonaccini il secondo più amato, Gnassi scende al 42esimo posto

Attualità

Emilia Romagna

| 13:05 - 05 Luglio 2021

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi con il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.



Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è il secondo più apprezzato d'Italia dopo Luca Zaia (Veneto) e prima di Massimo Fedriga (Friuli-Venezia Giulia), medaglia d'argento fino all'anno scorso. La classifica fa parte della Governance pool 2021 ed è stata pubblicata sul Sole 24 Ore.



Con una crescita del 6%, Bonaccini raggiunge quota 60% e scalza Fedriga (FVG), il quale condivide il terzo gradino del podio con Vincenzo De Luca (Campania) entrambi al 59%. Nei top five, al quarto posto il governatore ligure Giovanni Toti (centrodestra) al 56% e al quinto posto Alberto Cirio (Piemonte, centrodestra) al 52,5%.



Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi invece perde l'1,5% dei consensi: nel 2020 era al 24esimo posto, nel sondaggio attuale è sceso al 42esimo. Il gradimento però è oltre il 55%.



Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente del Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari. Dietro di loro il quadro dei leader più popolari risulta in forte movimento.