Vaccini, la sede provinciale lascia la fiera di Rimini: da oggi punture lungo la consolare 72

Attualità

Rimini

| 12:51 - 05 Luglio 2021

L'inaugurazione della nuova sede di vaccinazione provinciale a Rimini.



Nuova sede vaccinale provinciale a Rimini, inaugurata questa mattina (lunedì 5 luglio) sulla strada Consolare che collega Rimini a San Marino, al numero civico 76. Con 1780 metri quadrati e 8 linee vaccinali (estendibili a 10), oltre che un ampio parcheggio di circa 7000 mq dedicato ai cittadini che dovranno sottoporsi a vaccinazione, l'area è anche servita da servizio pubblico di trasporto al fine di permettere la massima fruibilità alla popolazione.



All’apertura erano presenti l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli e la sindaca di Santarcangelo di Romagna nonché vice presidente della CTSS Alice Parma i quali, in rappresentanza dell’ambito distrettuale, hanno visitato la nuova struttura accompagnati dal direttore del distretto sanitario di Rimini Mirco Tamagnini. Presenti anche la coordinatrice del centro Cristina Fabbri, il direttore dell’Igiene pubblica Franco Borgognoni e la referente del punto vaccinale Romina Giannini.



«Ringraziamo tutti gli operatori che hanno lavorato alla costituzione di questo nuovo centro, rendendo possibile le operazione di trasferimento dalla sede della Fiera senza interrompere le vaccinazioni», sottolineano i due amministratori presenti. «La struttura ben organizzata e funzionale per l’attività vaccinale. Siamo al fianco dell'Azienda sanitaria e dei suoi collaboratori che ringraziamo ancora per lo sforzo e l’impegno messi in atto nella campagna vaccinale».