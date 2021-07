L’Emilia Romagna è ancora più forte, Andrea Delogu racconta storie di ripartenza

Attualità

Emilia Romagna

| 12:07 - 05 Luglio 2021

Andrea Delogu.

StrongER, più forte. Gioca sulle iniziali dell’Emilia Romagna il titolo del nuovo format web con protagonista Andrea Delogu, testimonial della Regione dallo scorso anno, che fino a dicembre racconterà storie di ripartenza nel post pandemia lungo la millenaria Via Emilia.



La prima delle otto puntate in programma a cadenza mensile, un format che incrocia podcast, video intervista e story di Instagram, sarà online sui canali social della conduttrice televisiva e radiofonica nativa di Cesena (con un seguito di più di 600.000 follower) e su quelli del turismo regionale da mercoledì 7 luglio, con un’anticipazione martedì 6.

Tema della puntata sarà una realtà che, più di altre nel nostro paese, vede la ripartenza dopo un lungo stop: i teatri. In Emilia Romagna sono attive più di 200 strutture e operano numerose compagnie di fama internazionale, come i riminesi Motus, i cui fondatori Enrico Casagrande e Daniela Nicolò - direttori nel biennio 2019-2021 di Santarcangelo dei Teatri, altra eccellenza regionale- saranno al centro del primo episodio di StrongER.



Santarcangelo dei Teatri è il più antico festival italiano dedicato alle arti della scena contemporanea (è nato nel 1971) e uno dei più significativi appuntamenti europei nell’ambito del teatro e della danza. Elementi distintivi della manifestazione sono da sempre l’internazionalità delle presenze artistiche e il rapporto con lo spazio pubblico di Santarcangelo e con la collettività dei suoi cittadini. Fondato nel 1991 a Rimini, il gruppo teatrale nomade e indipendente Motus, esploso negli anni Novanta con spettacoli di grande impatto emotivo e fisico (che gli hanno valso diversi riconoscimenti, tra cui tre premi UBU), sa prevedere e raccontare le più aspre contraddizioni del presente, creando tendenze sceniche ipercontemporanee, e interpretando autori come Beckett, DeLillo, Genet, Fassbinder, Rilke, Pasolini e Shakespeare. Il lavoro artistico della compagnia -che ha sempre al centro i temi del confine fisico, geografico, mentale e della libertà di attraversarlo- è caratterizzato anche da un intenso programma formativo di incontri pubblici, lezioni e masterclass presso atenei italiani e stranieri.



«“La parola "ritorno" è centrale per me in questo progetto -dichiara Andrea Delogu- non solo perché dopo tanti mesi abbiamo finalmente la possibilità di tornare a fare quello che amavamo e che ci è mancato così tanto - tornare a teatro, al cinema, in mezzo alla gente, tornare alle nostre vite - ma anche perché mi ha permesso di entrare in contatto con le eccellenze e le storie della mia terra. Ringrazio quindi il turismo dell’Emilia Romagna per aver contribuito a questo ritorno alla mia "Itaca", sia reale che interiore».

Il secondo episodio di StrongER avrà invece per tema l’enogastronomia, con interviste a Lara Gilmore, ideatrice assieme al marito Massimo Bottura del progetto Food for Soul, Filippo Polidori, deus ex machina dei più innovativi progetti food degli ultimi anni (da Rimini Street Food ad Al Meni, passando per la ristorazione con food truck nel tour del Jova Beach Party) e Aurora Mazzucchelli, chef emiliana artefice della trasformazione del ristorante di famiglia (il Marconi a Sasso Marconi, nel bolognese), da locale degli anni '80 a indirizzo di cucina d'autore contemporanea.

StrongER proseguirà fino a dicembre con altre tematiche, dalla musica ad arte e musei, passando per il cinema. Il format è promosso da Apt Servizi Emilia Romagna, in collaborazione con le Destinazioni Turistiche Regionali, e realizzato dalla casa di produzione The Solo House, con la regia di Olga Torrico.