In bicicletta con la droga in tasca, fermato 18enne a Villa Verucchio

Cronaca

Novafeltria

| 11:45 - 05 Luglio 2021

Un 18enne tunisino senza fissa dimora è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Fermato dai Carabinieri in sella alla sua bicicletta, in via Tenuta a Villa Verucchio, il giovane è apparso molto nervoso. Ha consegnato una modica quantità di hashish e marijuana.

Nel weekend appena passato i militari hanno controllato la zona con diversi posti di bloco. Oltre 93 veicoli sono stati controllati e 150 persone sono state identificate.

Beccato alla guida di una Audi A4 con un tasso alcolico superiore al consentito. Patente ritirata per un 47enne di Novafeltria. I Carabinieri lo hanno fermato sulla Marecchiese all'altezza di Borgnano di Talamello. Per lui il ritiro della patente, la decurtazione di 10 punti e una multa di 544 euro.



"Tali servizi straordinari di controllo del territorio" si legge nella nota dell'Arma "diretti ad assicurare maggiori standard nella prevenzione e nella repressione dei reati al fine di soddisfare la richiesta di sicurezza, nonché contrastare fenomeni di criminalità diffusa, proseguiranno anche nelle prossime settimane."