Vacanze 2021: 3 città tedesche da riscoprire

| 11:05 - 05 Luglio 2021

Panoramica di Berlino.

Finalmente è possibile ricominciare a viaggiare e sono moltissimi gli italiani che si stanno organizzando per le prossime vacanze. Nel 2021 tuttavia la tendenza rimane quella di non allontanarsi mai troppo, il che non significa rinunciare ad un bel viaggio all’estero ma semplicemente evitare i Paesi troppo lontani. D’altronde, non si sa mai quello che potrebbe accadere al proprio ritorno e se ci si trova parecchio distanti dall’Italia non si possono escludere a priori inconvenienti dell’ultimo minuto.

Poco male, comunque, perché ci sono destinazioni vicine a noi che meritano sicuramente una visita e la Germania è una di queste. Le città tedesche da scoprire sono parecchie, ma oggi vi proponiamo quelle che meritano di essere viste almeno una volta nella vita perché davvero imperdibili.



Cose da sapere prima di partire per la Germania



Attualmente si può andare senza problemi in Germania, ma conviene sempre verificare qualche giorno prima della partenza eventuali provvedimenti o restrizioni previste, visto che come ormai ben sappiamo la situazione è in continuo cambiamento. Vale invece la pena conoscere la lingua, perché è vero che in Germania capiscono anche l’inglese ma potrebbe essere un’ottima occasione per imparare anche il tedesco. D’altronde è questo che significa viaggiare: scoprire nuovi posti ma anche nuove culture e ci si dovrebbe sempre preoccupare di cogliere il più possibile da ogni esperienza. Se non volete farvi trovare impreparati, potete seguire delle lezioni di tedesco su Preply, con un madrelingua che vi insegni almeno le basi in modo da comprendere la lingua e riuscire a comunicare durante la vostra vacanza.



Le 3 città della Germania più belle da visitare



Veniamo adesso alle città della Germania che vale proprio la pena visitare. Ce ne sono moltissime in realtà, ma oggi vi proponiamo quelle imperdibili.



#1 Berlino

Se non siete mai stati a Berlino, allora è arrivato il momento di visitare la capitale della Germania che non a caso è una delle mete turistiche più gettonate d’Europa. Di attrazioni da vedere a Berlino ce ne sono davvero tantissime e se avete poco tempo a disposizione vi conviene selezionare quelle che più vi interessano perché non è facile visitare tutta la città nemmeno in una settimana intera. L’Isola dei Musei, il classico percorso del Muro, il Parco del Barnim: non avete che l’imbarazzo della scelta ma una cosa è sicura, Berlino non vi deluderà e vi rimarrà nel cuore!



#2 Amburgo

Amburgo è una città tedesca davvero affascinante, in cui l’acqua è l’elemento caratterizzante. Collegata al Mare del Nord dal Fiume Elba, è attraversata da moltissimi canali ed è un vero e proprio spettacolo per gli occhi ma anche per il cuore. Non mancano nemmeno qui interessanti attrazioni e monumenti da visitare, ma quello che rende Amburgo straordinaria è proprio la presenza costante dell’acqua, dei mercati del pesce e dei moltissimi spazi verdi.



#3 Lubecca

Tra le città della Germania settentrionale spicca anche Lubecca: un luogo davvero magico e ricco di fascino, che vale la pena visitare specialmente se si è amanti dell’arte e dell’architettura. Numerosi sono infatti gli esempi di architettura gotica a Lubecca, che lascia senza parole per la sua bellezza.

