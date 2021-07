Motociclismo, CIV a Imola: podio per Gabellini in SBK. In Moto3 sfortunato Bartolini

Sport

Rimini

| 09:49 - 05 Luglio 2021

Gare entusiasmanti e ricche di colpi di scena. Dovute anche a condizioni meteo incerte in alcuni momenti della giornata. Le ostilità della domenica del Round 3 ELF CIV all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari hanno visto il dominio di Matteo Bertelle in Moto3. Il pilota Pata Talento Azzurro FMI su KTM del Team Minimoto ha sbaragliato tutti i suoi avversari in pista, facendo gara a se e andando a trionfare in solitaria con quasi sei secondi di vantaggio sugli inseguitori. Firmando anche il nuovo giro record (1'57.969).

Prestazione straordinaria che conferma il talento di Bertelle, dopo la recente vittoria alla Red Bull Rookies Cup al Sachsenring, competizione nella quale il giovane pilota è impegnato parallelamente all'ELF CIV. Seconda posizione per Alberto Surra. Gran weekend per l'alfiere Bardhal VR46 Rider Academy su KTM, che ottiene un altro podio dopo la vittoria di ieri. Risultati raggiunti dopo l'essere entrato in pianta stabile al Mondiale di categoria nel Team Snipers in sostituzione di Salac. Terzo gradino del podio per Alex Millan (D34G Racing BeOn), presente ad Imola in sostituzione di Van Den Goorbergh. Sfortuna per Elia Bartolini. Scattato dall'ultima fila per decisione della direzione gara dovuta al contatto di ieri su Bertelle, Elia si stava giocando il podio con Surra e Millan, salvo poi incappare in un guasto tecnico che lo ha costretto al ritiro. Bartolini che si consola con la vetta della generale, dove è leader con 95 p. davanti a Bertelle con 85 p. e Surra con 76 p.

Gara dalle difficili condizioni atmosferiche in SBK, con gocce di pioggia che hanno cominciato a scendere sull'asfalto di Imola durante la manche, che veniva interrotta al 14 giro con l'esposizione della bandiera rossa e la classifica aggiornata al giro precedente. La vittoria, la prima per lui in questo ELF CIV SBK 2021 è andata a Lorenzo Zanetti. Il pilota Ducati Broncos Team ha battagliato durante tutta la gara contro la Ducati Barni di Pirro, riuscendo a stare davanti al pluricampione italiano nel momento più importante. Con Pirro che ottiene quindi la seconda posizione e vede così interrompersi a 5 la sua striscia di vittorie consecutive in stagione. Terzo posto per la Honda Althea di Lorenzo Gabellini, bravo a stare attaccato ai primi, terzo podio per lui in questa annata. Sfortuna per Luca Vitali (Honda Scuderia Improve by Tenjob), centrato dalla BMW di Ruiu mentre era in lotta con i primi e costretto al ritiro. In classifica generale Pirro è sempre leader con 145 p. davanti a Zanetti con 95 p. e Vitali a 75 p.

Spettacolo in SS600, con quattro piloti a giocarsi la vittoria finale. A trionfare sotto la bandiera a scacchi è stato Marco Bussolotti. Prima vittoria per lui in questo ELF CIV 2021, con il pilota Axon 7 Team Yamaha autore di una strepitosa parte finale di gara che gli permesso di avere la meglio sui suoi rivali. A soli due decimi da Bussolotti è arrivato Kevin Manfredi. L'alfiere Yamaha ha avuto il merito di tenere il ritmo del rivale fino a conquistare la seconda posizione, con il Campionato che ritrova quindi uno dei suoi protagonisti. Terzo posto finale per un tenace Davide Stirpe (Extreme Racing Service MV Agusta) con Stefano Valtulini (Rosso Corsa Yamaha) ai piedi del podio e Massimo Roccoli (Yamaha Promo Driver Organization) quinto. Out per un problema tecnico Federico Caricasulo (Yamaha). In classifica di Campionato Bussolotti è ora in vetta con 100 p. davanti a Mercandelli (Team Rosso e Nero Yamaha, ottavo in gara) con 89 p. e Roccoli a 85 p.

Grandi emozioni anche in Premoto3, con una battaglia a quattro per la prima posizione. A vincere, grazie ad uno straordinario sorpasso finale, è stato il pilota del Team di Davide Giugliano, pilota parte del progetto Pata Talenti Azzurri FMI, Flavio Massimo Piccolo. Dietro di lui, a due decimi di distanza, Cesare Tiezzi (AC Racing Team CS) con Riccardo Trolese (M&M Technical Team) terzo ed Edoardo Liguori (Team Pasini Racing 2WheelsPoliTo) ai piedi del podio. Tutto per una categoria nella quale i piloti indossano il logo Red Bull Road to Rookies Cup sulle tute, a testimoniare il percorso che può portare i migliori talenti al mondiale. La gara era stata interrotta al quinto giro con esposizione della bandiera rossa causata dalla caduta di Santi e dal fatto che il pilota era rimasto a bordo pista. Gara ripresa poi con procedura di quick restart sulla distanza di 8 giri. In classifica generale Ferrandez, assente perchè impegnato nella Talent Cup, è sempre in vetta con 95 p. seguito da Piccolo a 87 p. e Trolese a 80 p. La classifica di gara è sub iudice a causa di una verifica tecnica sulla moto di Tiezzi.

Testa a testa in SS300, con Bahattin Sofuoglu (Yamaha) e Matteo Vannucci che hanno dato vita ad una gara fatta di sorpassi e controsorpassi, decisa solo negli ultimi metri. Alla fine è stato il nipote di Kenan a trionfare, con l'alfiere Junior Team AG Yamaha PATA a chiudere in seconda posizione. Primo successo all'ELF CIV per il turco. Dietro di loro bagarre a quattro per la restante posizione di vertice, con il terzo gradino del podio conquistato alla fine da Emanuele Vocino (GradaraCorse PZ Racing Kawasaki). In classifica di Campionato Vannucci è leader con 116 p. davanti a Vocino a 71 p. con Sofuoglu a 70 p.

L'ELF CIV tornerà in pista il 31 luglio e 1 agosto dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.