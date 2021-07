Rimini, grande perdita d'acqua da otto mesi. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:23 - 05 Luglio 2021

Il fiume d'acqua.

Un fiumiciattolo d'acqua che scola in un fosso senza un uso pratico. La segnalazione arriva da un lettore di altarimini.it. La zona indicata dal nostro lettore è sulla Statale 16 nei pressi di via della Fiera a Rimini. "Una perdita enorme di acqua" dice il nostro lettore "dai primi di ottobre 2020. Perdiamo centinaia di metri cubi di acqua al giorno" proprio in una stagione di scarsa piovosità e di grande caldo.

"E le stelle stanno a guardare" è l'amaro commento del nostro lettore.



