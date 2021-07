Tragedia in moto: 43enne finisce nel fossato e muore

Cronaca

| 06:54 - 05 Luglio 2021

Ennesima tragedia stradale sulle strade in Romagna, questa volta il terribile incidente stradale è avvenuto nel forlivese nella serata di domenica 4 luglio, presso Magliano di Forlì, all'altezza del civico 4. Intorno alle ore 21.30, un motociclista 43enne, per cause in corso di accertamento, è finito nel fossato con la sua moto. Per l'uomo a causa delle gravi ferite non c'è stato nulla da fare. Sul posto il medico del servizio 118 ha constatato il decesso dell’uomo. I rilievi di legge, sono stati eseguiti dai Carabinieri della locale stazione.