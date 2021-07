Rimini Calcio, mister Vincenzo Maiuri sceglie la serie C: andrà al Latina. Arriva Gaburro?

Sport

Rimini

| 18:35 - 04 Luglio 2021

Foto Notiziario del Calcio.

Il tecnico Vincenzo Maiuri ha rotto gli indugi: non allenerà il Rimini nella stagione 2021-2022. Lo ha comunicato al presidente Alfredo Rota, al dg Antonello Sammarco e al ds Andrea Maniero in un collegamento on line sabato pomeriggio. Dopo averci pensato su qualche giorno Maiuri ha scelto di restare in serie C: dopo aver vinto i playoff del girone G è quasi certo, infatti, il ripescaggio del Latina in terza serie che ha puntato sul tecnico di origini lombarde (classe 1969) trapiantato a Taranto (sua moglie è della città pugliese).

Maiuri ha fatto più di un pensiero all’offerta (annuale) del club biancorosso, col ds Maniero nell’incontro in una località del Salento – “buonissimo conoscitore di calcio, con le idee chiare” dice il tecnico sul ds - aveva ragionato non solo sulla parte economica. Si era parlato anche di giocatori (qualcuno sarebbe arrivato dal sud per aumentare la dose di cazzimma) e di modulo (“gioco col 4-3-3 oppure con una punta e due mezzepunte alle spalle”), di staff (c’era da definire solo la figura del preparatore atletico). Alla fine il richiamo del professionismo e forse la maggiore vicinanza alla famiglia sono stati i fattori decisivi.

Maiuri, retrocesso in D dopo una stagione tribolata con la Cavese (subentrato, esonerato e poi di nuovo richiamato: quattro i cambi di tecnici), ha vinto uncampionato di serie D con la Casertana e ha lavorato in altre piazze calde del sud come Taranto, Brindisi, Matera, Nocera (promozione dall’Eccellenza alla serie D). Da giocatore era un roccioso difensore centrale di lungo corso: è stato compagno di squadra alla Fermana di Luca D’Angelo di cui è grande amico.

Ora su chi cadrà la scelta del club biancorosso? Prendono quota le quotazioni del tecnico veneto Marco Gaburro (classe 1973) che ha vinto tre campionati di serie D (Poggese nel 2001, Gozzano nel 2018, Lecco nel 2019) che ha già avuto un incontro pure lui con Maniero sempre in Salento.