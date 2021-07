Cronaca

Cervia

| 17:06 - 04 Luglio 2021

Durante controlli sul litorale ravennate, i carabinieri della caserma di Milano Marittima hanno scoperto 20 posti letto allestiti in due mini appartamenti per ospitare altrettanti ragazzi impegnati in lavori stagionali. Alla luce della situazione di sovraffollamento, i militari hanno contestato una sanzione amministrativa di tre mila euro alla società, con sede legale a Rimini, e hanno notificato una diffida a sgomberare l'abitazione dalle persone eccedenti calcolate in 10 posti letto.