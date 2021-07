Senza discoteche, movida incontrollata: "A Rimini centinaia persone davanti a un bar"

Attualità

Rimini

| 16:28 - 04 Luglio 2021

Foto di repertorio.

"Le discoteche in questo momento potrebbero essere un elemento di controllo, potrebbero essere al servizio della comunità ed essere la risposta a tutta questa situazione che sta diventando sempre più incontrollabile". Lo sostiene Gianni Indino, presidente del Silb-Confcommercio di Rimini, in sindacato dei locali da ballo della riviera, che da mesi chiede al governo e alle istituzioni di riconsiderare la chiusura delle discoteche, anche dopo il rave con alcune migliaia di persone organizzato nel Pisano. "Noi - dice Indino all'ANSA - potremmo essere uno strumento utilissimo per controllare e per mettere in sicurezza la situazione. Stanotte alle tre, in una piccola strada di Rimini, davanti a un bar, c'erano 500 persone: anche i baristi hanno capito che se non aprono i locali da ballo il problema diventa incontrollabile. Anche perché si verificano in strada risse, aggressioni e rapine che si insinuano nella voglia di stare insieme dei ragazzi. Considerando che, almeno nel caso della riviera, siamo soltanto all'inizio della stagione e nelle prossime settimane la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi"