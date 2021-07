Coronavirus: a Rimini un caso sintomatico. Zero decessi in tutta la regione

Attualità

Rimini

| 15:19 - 04 Luglio 2021

Bollettino Covid 4 luglio 2021.



In provincia di Rimini si registrano 3 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, di cui uno solo sinomatico. In totale questa settimana 24 casi, nel riminese, +9 rispetto alla precedente settimana. Rimane una persona ricoverata in terapia intensiva in ospedale; in regione ricoveri stabili, 22 in terapia intensiva e 161 nei reparti Covid.



In totale in regione 52 nuovi casi su 11.916 tamponi, tasso di positività dello 0,4% (dato stabile, che in settimana è oscillato tra lo 0,2 e lo 0,4%). Non si registrano decessi. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 13 nuovi casi; seguono Bologna (10), Piacenza (9), Reggio Emilia (7), Modena (4). Seguono Rimini (3), Ferrara e Ravenna (2 casi ciascuna), Forlì e Cesena (1 caso ciascuna). Nessun nuovo caso registrato nel Circondario di Imola.