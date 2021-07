Baseball, poule scudetto: San Marino vince 3-0 a Godo

Sport

| 13:54 - 04 Luglio 2021

Il pitcher di San Marino Quevedo.

E' un successo molto significativo e importante quello ottenuto dal San Marino Baseball a Godo in gara2 di questo primo weekend di Poule Scudetto. Albanese e compagni vincono 3-0 un match complicato ma giocato con grande determinazione e capacità di colpire al momento giusto. Nel girone ora la squadra è a quota due vinte e zero perse, il medesimo bilancio di Nettuno (doppietta su Macerata).

Nel 3-0 del “Casadio”, prove eccellente del monte di lancio (5 valide concesse, 0 basi ball, 16 strike-out), con Quevedo che si aggiudica la vittoria, Centeno che debutta con due buoni inning e Baez che firma la salvezza.

LA CRONACA. Lo stesso Quevedo concede le sue due uniche valide di serata al 1° (Luca Servidei) e al 2° inning (Sabbatani), ma restano episodi isolati e la squadra non rischia. L’attacco trova difficoltà al primo giro di line-up contro il partente di Godo, Rodriguez, ma al 4° cambia tutto. Il primo arrivo in base del match (singolo di Tromp) è già decisivo: Morresi e Celli sono eliminati al piatto, ma in mezzo c’è la base a Ferrini e subito dopo i singoli di Giovanni Garbella ed Epifano, quelli che portano a casa l’1-0 e il 2-0. San Marino ha la capacità di concentrare in questa quarta ripresa tre delle quattro valide di serata, costruendo un piccolo ma preziosissimo vantaggio che risulterà decisivo.

Al 6° ecco il 3-0 per i Titani: Ferrini è in prima per base ball, in seconda per rubata, in terza su rimbalzante di Celli e a casa su palla mancata.

Il monte di lancio intanto fa bene il suo lavoro. Dopo i 6 inning di Quevedo, 7° e 8° sono territorio di Centeno, che debutta con 4 strike-out concedendo appena un singolo a destra a Meriggi. Al 9° sale Baez, che elimina subito Luca Servidei ed Evangelista, ma subisce il singolo interno di Albert e quello al centro di Monari. Al piatto c’è Bucchi che va strike-out. San Marino vince 3-0.

GODO – SAN MARINO 0-3

SAN MARINO: Tromp es (1/4), Morresi 1b (0/4), Ferrini 2b (0/2), Celli ec (0/3), G. Garbella (Di Fabio) ed (2/3), Epifano ss (1/4), N. Garbella dh (0/3), Albanese r (0/3), Pulzetti 3b (0/3).

GODO: L. Servidei ss (1/4), Evangelista r (0/4), Albert es/ec (1/4), Monari ed (1/4), Gelli (Bucchi 0/2) 2b (0/2), M. Servidei 3b (0/3), Sabbatani dh (1/3), Tanesini (Meriggi es 1/1) ec (0/2), Galli 1b (0/3).

SAN MARINO: 000 201 000 = 3 bv 4 e 0

GODO: 000 000 000 = 0 bv 5 e 0

LANCIATORI: Quevedo (W) rl 6, bvc 2, bb 0, so 10, pgl 0; Centeno (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 4, pgl 0; Baez (S) rl 1, bvc 2, bb 0, so 2, pgl 0; Rodriguez (L) rl 7, bvc 3, bb 3, so 9, pgl 2; Piumatti (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.