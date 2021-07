‘Sport con gioia’ fa 13: a Talamello il convegno su sport, educazione e vita

Attualità

Talamello

| 11:08 - 04 Luglio 2021

Sport con Gioia a Talamello.

“Sport con Gioia” fa tredici. L’importante convegno che unisce sport ed educazione torna in Valmarecchia e taglia il prestigioso traguardo delle tredici edizioni. L’appuntamento è per lunedì 5 luglio, dalle ore 19, al Tanha Lake bar, a Borgnano di Talamello (tel. 0541.921231, ingresso libero e buffet finale).

“Giovani, dopo la pandemia ripartire nella vita e nello sport” è il titolo dell’edizione 2021 del convegno.

Tra gli ospiti don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale Centro Sportivo Italiano; Massimo Bonini, ex calciatore Juventus e Bologna; Sergio Floccari, calciatore; Fiorenzo Treossi, ex arbitro di serie A.

“Sport con gioia” è organizzato dalla Vis Novafeltria Calcio, con il patrocinio della Provincia di Rimini, del Comune di Novafeltria e del Comune di Talamello.





“Non importa il luogo in cui scende in campo «Sport con gioia», importa invece quale idea di sport ed educazione, insomma di vita, porta con sé. – afferma Pierdomenico Gambuti, ideatore del convegno e allenatore della Vis Novafeltria Calcio – Il convegno rappresenta un importante momento di riflessione e confronto sul mondo dello sport, a tutti i livelli. Cerchiamo nelle testimonianze dei protagonisti un messaggio sano, bello e importante da portare e consegnare alle nuove generazioni”.





“Sport con Gioia” rappresenta un momento importante nell’estate del Novafeltria Calcio, ricca di iniziative. Gli appuntamenti della società

sono iniziati a fine giugno con l’Inter Day Camp allo stadio di Secchiano, dove prosegue fino al 16 luglio. L’accordo con la società nerazzurra è un fiore all’occhiello dell’estate sportiva: si tratta dell’unico Inter Camp della vallata, aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Prossimamente è previsto “Calcio sotto le stelle” (21 luglio – agosto) e “Copa Nova”, torneo di calcio a 9, 12 squadre a contendersi il posto in finale, prevista il 24 luglio, con l’aggiunta del River Party, piada e musica per tutti.