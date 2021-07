Cronaca

Rimini

| 09:28 - 04 Luglio 2021

Il giovane è stato trasportato in ospedale a Rimini.

Stava percorrendo via Chiabrera, a Rimini, a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato violentemente sull’asfalto. Vittima dell’incidente, avvenuto questa notte, domenica 4 luglio, verso le 4 di notte, è un 22enne, soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul posto con ambulanza e auto medica. Il giovane è stato trasportato con gravi lesioni all’ospedale “Infermi” di Rimini.