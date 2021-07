Fuori strada con l'auto nella notte: 23enne in ospedale

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 06:48 - 04 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Incidente stradale intorno alle 1.10 di questa notte, domenica 4 luglio. Per cause in corso di accertamento, un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito a seguito di una fuoriuscita di strada che non ha coinvolto altri veicoli. È successo in via Trasversale Marecchia a Sant'Ermete di Santarcangelo di Romagna. Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la sala operativa ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 sul luogo dell'incidente. Il giovane è stato trasportato all'ospedale "Infermi" di Rimini con un codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.