Calcio RSM, il Tre Penne per la sfida europea cala un poker

Il tecnico del Tre Penne Stefano Ceci.

Ufficializzata la lista UEFA con la quale il Tre Penne andrà ad affrontare la Dinamo Batumi nella doppia sfida di UEFA Europa Conference League, andata prevista per l’8 luglio al San Marino Stadium e ritorno programmato alla Batumis Arena una settimana dopo.

Oltre all’annuncio del campione brasiliano Maicon, accolto con entusiasmo dalla Società e da tutti i tifosi, il Tre Penne ha raggiunto l’accordo per i due match con altri quattro giocatori.

Si tratta di Benjamin Boccioletti, difensore classe 1999, la scorsa stagione in forza al Savoia in Serie D. Sempre dalla Serie D si aggrega ai biancazzurra per l’esperienza europea Mirko Palazzi, l’anno scorso alla Marignanese Cattolica. Ritorna Michele Simoncelli e vestirà la maglia del Tre Penne anche Nicholas Santoni, trequartista classe 1997 che ha trascorso la sua prima stagione a San Marino con la casacca del Tre Fiori.

Per Boccioletti si tratta della prima volta con una squadra del campionato sammarinese e di un’esperienza europea: “Essendo la prima volta che andrò ad affrontare una competizione europea è un qualcosa che mi entusiasma veramente molto. Qua al Tre Penne mi sono ambientato subito bene, sia con i compagni sia con il mister. Ci sono i presupposti per fare bene.”

Antonello Venditti cantava “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Detto e fatto: è il caso di Michele Simoncelli, arrivato al Tre Penne nel 2015. Con la sua fantasia e la sua imprevedibilità ha fatto innamorare i tifosi biancazzurri, fino al suo addio a fine gennaio 2019. “Per me è come tornare a casa, anche se a essere sincero mi sembra di non essermene mai andato perché ho continuato a seguire la squadra e a tifare Tre Penne – queste le prime dichiarazioni di Simoncelli – La possibilità di tornare è nata quasi per scherzo con il direttore sportivo Di Giuli, che mi aveva chiesto se ne avessi voglia. Mi sono messo d’impegno per allenarmi e non vedo l’ora di vivere questa esperienza. Voglio ringraziare tutti i tifosi per il sostegno e mi auguro che verranno a vedere la partita perché abbiamo bisogno dell’appoggio di tutti per questo duro impegno.”

Infine Nicholas Santoni, trequartista che fa della velocità e di un ottimo tiro le sue caratteristiche principali, afferma: “Mi sto trovando molto bene in questa squadra. La qualità e l’intensità degli allenamenti è ottima, si sente la voglia e la carica giusta di far bene in questo doppio confronto. Con il mister ho avuto un bel rapporto sin da subito. – prosegue – Al Tre Penne ho trovato un bell’ambiente e c’è un bellissimo gruppo, già l’anno scorso alcuni ragazzi che giocano qua me lo avevano detto e adesso posso confermarlo.”

Santoni conclude con una battuta su Maicon: “E’ una bellissima esperienza, appena ho saputo dell’ufficialità ero contentissimo. E’ stupefacente vedere un professionista del suo calibro, che ha vinto tutto nella sua carriera e apprendere da lui alcuni consigli su come affrontare queste sfide.”