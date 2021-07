Lavori in piazza Malatesta, Italia Nostra: "sindaco pensa ai turisti e non ai cittadini"

Attualità

| 18:26 - 03 Luglio 2021

Scorcio di piazza Malatesta.



Niente prua gigante del rex in piazza Malatesta, ma Italia Nostra mantiene i suoi dubbi sui lavori pianificati dall'amministrazione comunale di Rimini e anche sull'atteggiamento di essa nel considerare gli interessi dei turisti e dei visiatori, mai quelli degli abitanti, "come se il nuovo centro storico non appartenesse più a chi ci vive, ma fosse esclusivamente un luogo funzionale a potenziare l'industria turistica". Questo, per Italia Nostra, è un errore: "costruire uno spazio artificiale (per i turisti) senza considerare la sua storia passata e la sua vitalità quotidiana futura", con "completo disinteresse per il patrimonio artistico e archeologico", pensando la cultura "come un esclusivo strumento di promozione turistica, un prodotto, quando invece essa è, prima di tutto, lievito essenziale per la crescita di una comunità". Italia Nostra critica l'amministrazione comunale imputandole un mancato coinvolgimento della comunità dei cittadini nei "processi di trasformazione di una parte così strategica per Rimini", in quanto "per mesi niente è circolato, niente si è saputo, niente è stato detto". La nota si chiude con un affondo contro la giunta Gnassi: "Riteniamo comunque che in tutta questa vicenda ci sia un insegnamento: cosa una amministrazione non deve fare, come uno centro storico non deve essere".