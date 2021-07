Il Milan Club Montefeltro incontra l'ex stella rossonera Pietro Paolo Virdis

Sport

| 16:50 - 03 Luglio 2021

Pietro Paolo Virdis con Valerio Castellani, presidente del Milan Club Montefeltro - San Marino.



Da pochi giorni ha compiuto 64 anni. Pietro Paolo Virdis è stato uno dei più forti attaccanti italiani e oggi è ristoratore di successo, a Milano, sua città adottiva, con il locale "Gusto di Virdis", aperto nel 2003 assieme alla moglie Claudia. Un locale che affonda le sue radici, dal punto di vista culinario, nei piatti tipici della Sardegna, terra d'origine dell'ex attaccante, che ancora oggi è ricordato con affetto dai tifosi delle squadre in cui ha militato. Oggi (sabato 3 luglio) una delegazione del Milan Club Montefeltro San Marino, guidata dal presidente Valerio Castellani, si è recato in trasferta a Milano per pranzare nel locale e incontrare l'ex giocatore, che al Milan ha vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Virdis non si è naturalmente sottratto al rito delle foto ricordo con il gruppo di tifosi, provenienti da San Marino e dal riminese, che ringraziano il campione per l'ospitalità.