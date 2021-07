I Frati lasciano Bellariva dopo 70 anni di servizio

Attualità

Rimini

| 15:52 - 03 Luglio 2021

La chiesa di Bellariva.

I Frati Minori Conventuali lasceranno la parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”, di Bellariva di Rimini, dopo oltre 70 anni di prezioso e fecondo servizio alla comunità. Si tratta di una decisione autonoma presa dall’Ordine, e maturata durante l’ultimo Capitolo provinciale ordinario, che riunisce ogni quattro anni i rappresentanti delle comunità dei “Conventuali” del Nord Italia.

Dal Capitolo che si è concluso martedì 29 giugno scorso, è emersa la volontà della Provincia “Sant’Antonio” del nord Italia del suddetto Ordine di concludere la loro presenza a Rimini.

Attualmente sono quattro i confratelli dediti alle attività pastorali della parrocchia di viale Regina Margherita. Padre guardiano e parroco è padre Franco Odorizzi, a Bellariva dal 2017.



La presenza dei Frati Minori Conventuali a Bellariva è iniziata nel 1949, in contemporanea con la costruzione della chiesa, e benedetta dal Vescovo di Rimini mons. Emilio Biancheri il 24 maggio 1960. I Frati Minori Conventuali lasceranno Bellariva dal prossimo settembre.



“Rispettiamo la decisione autonoma del Capitolo e delle comunità conventuali, e ringraziamo i Frati Minori Conventuali per il prezioso servizio pastorale che hanno assicurato in oltre 70 anni di presenza a Rimini. – è il commento di don Maurizio Fabbri, Vicario generale della Diocesi – Mentre esprimiamo gratitudine per la lunga e feconda attività dei Frati e promettiamo loro la nostra fraterna preghiera per i prossimi impegni che li attendono, la Diocesi di Rimini assicura alla comunità parrocchiale di Bellariva ‘Cuore Immacolato di Maria’ dal prossimo settembre il servizio pastorale che merita e di cui necessita”.