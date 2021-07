Coronavirus Rimini: 8 nuovi casi, sei sintomatici

Attualità

Rimini

| 15:01 - 03 Luglio 2021

Bollettino Covid 3 luglio 2021.

In provincia di Rimini si registrano 8 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, di cui 6 sintomatici. Cifre esigue, ma rispetto a una settimana fa i casi crescono: 15 sette giorni fa, oggi sono in totale 21. Rimane una persona ricoverata in terapia intensiva in ospedale,in totale in regione sono 22 (stabile), mentre calano i ricoveri nei reparti Covid degli ospedali di tutto il territorio regionale: sono 161, -14.



In totale in regione 65 nuovi casi su 22.556 tamponi, tasso di positività del 3%. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 99. Nessun nuovo decesso registrato in Regione.