Volontari greepeace ripuliscono la riva del fiume Marecchia dai rifiuti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:38 - 03 Luglio 2021

I volontari di Greenpeace.

Il gruppo locale di Greenpeace Rimini, in collaborazione con l'Associazione Terra Blu odv, ha svolto oggi (sabato 3 luglio) la pulizia dai rifiuti della riva del fiume Marecchia, all'altezza di Santarcangelo di Romagna. Volontari e volontarie hanno inoltre catalogato le diverse tipologie di materiali raccolti, con un occhio particolare per le bottiglie di plastica, uno degli oggetti in cui è più facile imbattersi tra quelli dispersi nell’ambiente.



Nelle scorse settimane Greenpeace ha lanciato una petizione per chiedere alle aziende leader del mercato italiano di ridurre drasticamente il ricorso a bottiglie in plastica monouso e adottare sistemi di vendita basati sull’impiego di contenitori riutilizzabili. Solo così si potrà ridurre l’inquinamento marino e la dipendenza da petrolio e gas fossile, materie prime da cui si ricava la plastica.