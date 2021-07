Basket, il coach riminese Stefano Oppi nello staff della Alfa Omega Scuola Basket

Sport

03 Luglio 2021

Il coach riminese Stefano Oppi entra nello staff tecnico dell'Alfa Omega Scuola Basket di Ostia. Andrà a ricoprire il ruolo di capo-allenatore per le squadre Under 17 ed Under 19, oltre ad occuparsi degli allenamenti individuali del settore giovanile.

37 anni, riminese doc, inizia ad allenare a 18 anni nella società Pol. Stella Rimini, per poi proseguire come allenatore del settore giovanile del Basket Santarcangelo/Insegnare Basket Rimini sotto la guida tecnica di Paolo Carasso, partecipando sempre a campionati di eccellenza e raggiungendo varie Interzone ed una Finale Nazionale.

Trasferitosi da qualche anno a Roma, ha già guidato alcune delle squadre più importanti della capitale, come Eurobasket, Basket Roma, Tiber e San Paolo. Oppi ha inoltre allenato per due anni la selezione dell’Emilia-Romagna al Trofeo delle Regioni, prima come assistente, poi come head-coach.

Queste le prime parole del neo-coach dell’Alfa Omega Stefano Oppi: "Ringrazio il presidente Di Pietro e Daniele Tardiolo per l'opportunità che mi è stata offerta. Da quando mi sono trasferito a Roma, quattro anni fa, ho sempre ammirato il lavoro e l'attenzione che la società ha svolto sui giovani, il mio obiettivo sarà quello di dare una mano nel potenziare ulteriormente il settore giovanile.”