Ubriaco molesta i passanti, poi cerca di rubare la pistola a una guardia giurata: arrestato

| 13:02 - 03 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Momenti di concitazione questa notte (tra venerdì 2 e sabato 3 luglio) in piazzale Roma a Riccione, luogo dell'intervento dei Carabinieri, dopo che era stata segnalata la presenza di un cittadino extracomunitario, ubriaco, intento a minacciare passanti e turisti. Alla vista dei militari, l'uomo ha dato in escandescenze, prendendo a calci una delle auto di servizio, cercando anche di sopraffare con forza una guardia giurata, per portargli via la pistola. E' stato bloccato e arrestato. Un carabiniere, nelle fasi di concitazione dell'intervento, è stato ferito leggermente.