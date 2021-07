House of Talent, i ragazzi fenomeno di TikTok protagonisti ad Aquafan e Italia in Miniatura

Eventi

Rimini

12:45 - 03 Luglio 2021

I ragazzi di House of Talent.



La crew italiana di talent e creator di Instagram e TikTok, House of Talent (con migliaia di fan tra gli 8 e i 14 anni) ha scelto come meta estiva, insieme ai ragazzi di ScuolaZoo, i parchi Costa Edutainment della Riviera, per il loro Campus Estivo “House of Talent Summertime”. Star e fan insieme, arriveranno Lunedì 5 luglio a Riccione e venerdì 9 a Italia in Miniatura. Tra scivoli e miniature, decine di ragazzi e i loro beniamini: Noa Planas, Antony Nano, Michelle Cavallaro, Swami Caputo, Matteo Andreini, Saturno, Patrik e Andrea Cioffi.

I ragazzi parleranno dei progetti che li porteranno a girare tutta Italia questa estate e registreranno anche dei contenuti televisivi. Animazioni diffuse con gli Aquadancers e Franky in Aquafan, con la realizzazione di contenuti tik tok e performance, a Italia in Miniatura li aspettano invece challenge divertenti nel più famoso parco di miniature d’Italia.

Aquafan e Italia in Miniatura, sempre attenti anche ai giovanissimi ospiti, appoggiano le iniziative di House of Talent, perché il progetto condivide in pieno quello che questi parchi portano avanti da tempo: essere luoghi di divertimento ma anche in grado di veicolare messaggi educativi e di valore per i giovanissimi.