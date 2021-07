Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna: uscita la nuova guida aggiornata

Turismo

Uscita la seconda edizione della guida “Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna”. Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna è stato realizzato dall’associazione L’Umana Dimora di Rimini nel 2013, 800° anniversario del passaggio di San Francesco a San Leo e del dono del monte della Verna, dove il santo ricevette le stimmate ed oggi sorge il santuario tra i più importanti per la storia francescana.



Lungo 110 chilometri, in cinque tappe attraversa la Valmarecchia, svalica il crinale appenninico e si addentra nelle Foreste Casentinesi raggiungendo La Verna, al contempo meta ma anche punto di congiunzione con gli altri percorsi francescani che scendono fino ad Assisi, Rieti e Roma, oppure dirigono a Firenze e nelle Marche fino ad Ascoli.



I sempre più numerosi i pellegrini e trekker, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero che lo percorrono, oggi hanno a disposizione la seconda edizione della guida “Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna”,curata da Franco Boarelli, Marco Pacelli, Renzo Tani e realizzata in collaborazione con il Comune di San Leo e San Leo 2000, aggiornata ed arricchita di proposte e servizi.



Oltre agli aggiornamenti relativi al percorso del cammino, vengono proposti nuovi collegamenti con la Repubblica di San Marino e da San Leo a Pennabilli, poi al Passo di Viamaggio. I progettisti hanno creato così una rete che unisce tutti i luoghi importanti per la storia del Francescanesimo in Valmarecchia.



E’ stata approfondita la parte storico-culturale e aggiunta una sezione dedicata ai percorsi in mountain bike; il tutto correlato da cartografia 1: 25 000, scala ideale per l’escursionismo.



Infine sono proposti nuovi servizi molto richiesti, utili ad aumentare i fruitori di queste proposte, quali il trasporto bagagli e il trasporto e recupero biciclette.



La distribuzione è in corso anche sul territorio provinciale, dove la guida è già acquistabile nelle librerie di Rimini, nell’Ufficio informazioni del Comune di San Leo, oltre che online dall’Escursionista editore.