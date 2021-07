Novafeltria, è nato un nuovo gruppo musicale: ecco chi sono gli "Articolo 4"

Attualità

| 07:07 - 04 Luglio 2021



Tanti generi, tanti interessi ed un solo obiettivo: fare musica. "Articolo 4" è un gruppo musicale di fresca formazione, composto da Tauros e Secret Mood. Dietro ai nomi d'arte si celano Gabriele Nanni e Jacopo Sacchetti, due amici di Novafeltria uniti dalla reciproca passione per la musica.



Gabriele è la voce del gruppo e si occupa anche dei testi, Jacopo delle musiche. Il nome "Articolo 4" fa riferimento appunto all'articolo 4 della Costituzione Italiana, che permette ad ogni cittadino di scegliere la professione che più gli si addice per favorire il progredire della società. In tal senso il "fare arte" nel proprio contesto sociale è la meta ideale ai quali i due aspirano. La band nasce nel maggio 2019 e a settembre viene pubblicato su Youtube l'EP "Avvio ai monti", primo album del gruppo, composto da 4 brani. A ottobre 2020 esce "Benvenuto nel Futuro", concept album ispirato al tema del viaggio nel tempo: ognuna delle 10 tracce parla di un aspetto diverso della vita, dall'amore, all'amicizia, allo sport.



Venerdì 16 Luglio 2021 sarà invece pubblicato "La stessa strada", terza fatica del gruppo novafeltrese. Scritto interamente nel secondo lockdown, il cd riflette, di fronte allo smarrimento di una situazione tanto complessa, l'unione sempre più importante dei due artisti, legati a doppio filo sia dalla collaborazione artistica che dal profondo rapporto umano. Si conferma la scelta del genere "Alternative rap", con testi di stampo hip hop cantautorale, inteso come "radici", parlare di sé stessi e di ciò che si vive tutti i giorni con onestà. Le basi hanno uno stampo acustico, la chitarra è lo strumento principale. Ognuno dei 9 brani dell'album, come una tavolozza di colori, presenta una tinta diversa, le musiche infatti vanno da ispirazioni rock a hip hop fino al pop e al blues. "Articolo 4" è consigliato a chi ama i testi di stampo cantautorale, la musica rap più ricercata, i generi alternativi in generale. Tra i brani di punta, "Torneremo ancora", una ballad che parla dell'isolamento provocato dalle misure restrittive per il Covid e della musica come mezzo per fuggire dalla dura realtà dei lockdown.