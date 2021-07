Rimini, a processo per violenza sessuale e lesioni. L’incubo di tre commesse ventenni

Cronaca

Rimini

| 07:07 - 04 Luglio 2021

Le giovani si sono costituite parte civile, foto di repertorio.

Il titolare di un negozio, appartenente a una catena di abbigliamento, è a processo per violenza sessuale e lesioni, dopo la denuncia, presentata nel 2020 da sue tre ex commesse ventenni. L'uomo, un 53enne di origine campana, è accusato dalle tre ragazze di molestie, comportamenti che si sarebbero ripetuti tra il 2019 e il 2020. Le giovani si sono costituite parte civile, rappresentate dall'avvocato Stefano Caroli, e sono state sentite in aula. Hanno ribadito di essere state oggetto di palpeggiamenti, avances e battute a sfondo sessuale, di essere state umiliate quando lui mimava atti sessuali, di aver subito ricatti: lui faceva battute sul fatto che loro dovessero rendersi disponibili a prestazioni sessuali, per avere in cambio il rinnovo del contratto. L'uomo, che fu sottoposto ai domiciliari ed è difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, ha sempre negato con forza ogni accusa. Nelle prossime udienze del processo, che riprenderà a inizio 2022, saranno sentiti anche i testimoni della difesa, tra cui altre commesse (alcune hanno lavorato in contemporanea con le tre denuncianti) e il responsabile di zona della catena di abbigliamento. Il giudice vaglierà anche delle registrazioni effettuate dalla giovani per provare le molestie subite.