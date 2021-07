Baseball, San Marino a valanga su Godo 11-3

Sport

| 08:42 - 03 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Inizia nel migliore dei modi la seconda fase di campionato per il San Marino Baseball. Albanese e compagni debuttano nella Poule Scudetto con un ottimo 11-3 con Godo, con partita che è rimasta in bilico fino a metà 6° (4-3) per poi prendere decisamente la strada verso il Titano. Il vincente del match è Luca Di Raffaele, fuoricampo per Celli in casa sammarinese e per Albert tra i romagnoli.



LA CRONACA. Sull’ex Galeotti la partenza è ottima, con Tromp a battere subito un doppio da leadoff, Celli a guadagnarsi una base ball ed Epifano a toccare il doppio del 2-0. Il vantaggio rimane tale fino alla parte alta del 3°, quando arriva il primo squillo di Godo sotto forma di singolo di Luca Servidei e doppio di Evangelista (1-2).

Nella parte bassa della stessa ripresa, San Marino rimette due lunghezze di margine senza battere valide. Ferrini è in prima dopo la base ball, in seconda su rubata, in terza su volata di Celli e a casa base sulla rimbalzante di Giovanni Garbella (3-1). Il 4-1 arriva al 5° ed è frutto della combinazione Ferrini (triplo) e Celli (volata di sacrificio), ma non è finita. Godo si rifà sotto in un amen, il tempo di un giro di mazza. Con Galli in base (a quel punto cambio Luca Di Raffaele-Nicola Garbella), lo swing di Albert è potente e si perde oltre l’esterno sinistro: è un fuoricampo e vale due punti, quelli del 3-4.



C’è equilibrio, ma nella parte bassa del 6° San Marino opera un nuovo allungo, questa volta definitivo. Il singolo di Epifano vale il cambio tra Galeotti e Brezzo, col doppio di Di Fabio che scrive a tabellone il 5-3. Non solo, perché a quel punto arrivano base a Lorenzo Di Raffaele, doppio da due punti di Tromp (7-3) e le basi ball a Ferrini, Celli (sul monte sale Focchi) e Giovanni Garbella per l’8-3 automatico. All’8° ecco, infine, i punti del definitivo 11-3. Due di questi arrivano col bel fuoricampo di Federico Celli, l’altro con una valida del classe 2004 Alessandro Beccari.



Finisce 11-3, gara2 sabato 3 luglio alle 20.30 a Godo.