Basket, Massimo Bernardi prende possesso del suo nuovo incarico

| 17:27 - 02 Luglio 2021

La società Angels Basket Santarcangelo è lieta di annunciare che Massimo Bernardi ha preso possesso del suo nuovo incarico: capo allenatore della prima squadra Angels e della squadra giovanile Under 17 Eccellenza.

Un gradito ritorno quello di Massimo che dal 2016 è entrato a far parte della famiglia gialloblù vincendo due campionati in due anni con la prima squadra facendo crescere i ragazzi nelle giovanili.

Nel 2018 Massimo passa sulla panchina di Rinascita Basket Rimini, portando subito la squadra in Serie B. Ottimi successi ottenuti come la semifinale di questa stagione purtroppo interrotti dalla pandemia.

Per Massimo oltre il ruolo di capo allenatore a Santarcangelo anche l’importante sfida come formatore degli allenatori all’interno del progetto RBR, una parte che – spiega il club - da sempre ci sta molto a cuore a cui crediamo fortemente a Santarcangelo, perché per creare giocatori di qualità bisogna avere tecnici formati e professionisti.

Le parole di coach Massimo Bernardi

“Sono entusiasta di questo nuovo ruolo, un progetto già condiviso con Paolo Carasso negli anni passati, per me è un completamento dal punto di vista professionale e umano. Il futuro è nelle mani dei nostri giovani e per dare linfa alle nostre prime squadre e alle società del territorio, a livello giovanile è necessario avere allenatori e istruttori di alto livello tecnico e persone che umanamente assistano nel percorso di crescita i nostri ragazzi.”

Come hai trovato i tuoi Angels Santarcangelo?

“Rinascita Basket Rimini e Angels Santarcangelo sono per me due famiglie di cui mi sono sempre sentito parte anche quando ero dall’una o dall’altra parte allenando. Sono felice di ritrovare a Santarcangelo le persone di cui ho stima e affetto come il Presidente Maurizio Fabbri, Roberto Fabbri di Dulca, Gianluca Sacchetti, Biki e Libero. A Santarcangelo si respira un clima di passione ma allo stesso tempo di famiglia e serenità. Oltre alla prima squadra ho l’importante compito di aiutare a crescere e migliorare i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza, un gruppo veramente interessante che potrà arrivare lontano. Ci sarà tanto da lavorare ma questo non mi ha mai spaventato. Forza Angels”.