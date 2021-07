Volley femminile, a Riccione ritorna coach Yuri Lazzarini

Sport

Riccione

| 16:49 - 02 Luglio 2021

Coach Lazzarini.

Coach Lazzarini torna a sedersi sulla panchina del Riccione Volley. La società di pallavolo della Perla Verde comunica l’accordo con l’allenatore cattolichino, che proprio con i colori Riccionesi nella stagione 2018/19 conquisto’ i play-off promozione di serie D femminile.

L'intesa trovata con la società, ha permesso al coach di tornare a Riccione dopo una parentesi della sua carriera che lo ha visto allenare nel settore giovanile dell’Idea Volley Bellaria e nella scorsa stagione in serie C a Rimini.

"E' la figura giusta per proseguire il percorso di crescita che abbiamo iniziato lo scorso anno", comunica in una nota la dirigenza Riccionese.

Le prime parole di Lazzarini: “Mi sono sempre trovato benissimo a Riccione e l’ambiente è ottimo. Qualche anno fa avevamo iniziato un percorso bellissimo che conto di riprendere adesso e proseguire. Riguardo gli obiettivi l’asticella si è alzata e secondo me ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione e di bissare quella di due anni fa”.